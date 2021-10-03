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منظمو مونديال قطر يحظرون دخول اللاعبين غير الملقحين.. أعضاء من منتخب إنجلترا يرفضون التطعيم ضد كورونا

وزير الصحة البريطاني: اللاعبون هم قدوة يمكن أن يسهموا بدور في تشجيع الآخرين على تلقي اللقاح (رويترز)
وزير الصحة البريطاني: اللاعبون هم قدوة يمكن أن يسهموا بدور في تشجيع الآخرين على تلقي اللقاح (رويترز)
3/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202101:52 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه من "المخيب للآمال" أن 5 أعضاء على الأقل من منتخب إنجلترا لكرة القدم يرفضون التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) عن جاويد قوله إن اللاعبين هم قدوة يمكن أن يسهموا بدور في تشجيع الآخرين على تلقي اللقاح.

من جانبه، كشف الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه في حيرة من أمره لتفسير سبب إحجام لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عن التطعيم على ما يبدو.

وجاءت تصريحات جاويد وكلوب بعد أن ذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن 5 لاعبين لم يتلقوا التطعيم رغم أن منظمي كأس العالم في قطر العام المقبل يعتزمون حظر دخول جميع اللاعبين غير الملقحين.

وتحدث جاويد عن "جدار الدفاع الضخم للقاح" الذي يتم إنشاؤه، وأضاف "أود فقط مناشدة هؤلاء الأشخاص، سواء أكانوا لاعبي كرة قدم، أم أي شخص كان.. اللقاحات فعالة.. ساعدوا في حماية أنفسكم وحماية من حولكم".

وأضاف جاويد "لقد اتخذوا خيارا واعيا، إنه أمر مخيب للآمال بالطبع.. إنهم قدوة في المجتمع. أعتقد أن الأشخاص -بخاصة الشباب- سينظرون إليهم، وعليهم أن يدركوا ذلك، والفرق الذي يمكن أن يحدث من حيث تشجيع الآخرين".

وأشار تقرير صدر هذا الأسبوع إلى أن 7 فقط من أندية الدوري الممتاز الـ20 نجحت في تلقيح 50% أو أكثر من فرقها بالكامل، في حين تردد أن المعدل العام يقارب ثلث جميع اللاعبين.

ونظرا إلى السرّية الطبية، لن تؤكد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأرقام الدقيقة، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه الأرقام قديمة وأن عدد الحاصلين على اللقاح الآن أعلى من النسبة التي تراوح من 30-35% المشار إليها في بعض التقارير.

المصدر : وكالات

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