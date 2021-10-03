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كومان يشكر رئيس برشلونة على تجديد الثقة.. فهل تستمر بعد الهزيمة أمام أتلتيكو؟

كومان يتابع مباراة برشلونة مع أتلتيكو من المدرجات (رويترز)
كومان يتابع مباراة برشلونة مع أتلتيكو من المدرجات (رويترز)
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202112:15 PM (مكة المكرمة)

شكر رونالد كومان -مدرب برشلونة- جوان لابورتا رئيسَ النادي على تجديد الثقة في وجوده بهذا المنصب، لكنه في النهاية واجه يوما صعبا آخر بالخسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وحقق برشلونة فوزا واحدا في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات دون مؤشرات للتحسن بعد تعثره المبكر هذا الموسم.

وقال لابورتا -أمس قبل الهزيمة أمام أتلتيكو- إنه تحدث إلى كومان، وأكد أن المدرب الهولندي يحتاج إلى الوقت لتحقيق طفرة في أداء الفريق بعد بداية سيئة للموسم.

وعلق كومان "هذا شيء ضروري وجيد من جانبه، لأنه إذا لم تكن الأمور واضحة في هذا السياق، يكون من الصعب العمل والتحلي بالهدوء المطلوب لمحاولة تغيير الأمور بالطريقة التي نحاول تنفيذها".

وأضاف المدرب -مساء أمس- "نحن نعرف مدى أهمية المضي قدما من اليوم. لقد تحدثنا الليلة الماضية وتكرر الحديث هذا الصباح".

ورغم دعم لابورتا، يدرك كومان ضرورة حدوث طفرة في أداء برشلونة بعد النتائج الكارثية في آخر 6 مباريات في كل المسابقات، وهو ما يطرح سؤالا عن مدى قدرة رئيس النادي على تحمل الهجوم من كل النواحي في ظل تواصل فشل الفريق وتحميل كومان المسؤولية الأولى عن ذلك الإخفاق الذريع.

ويتذيل برشلونة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالخسارة مرتين في أول جولتين، ويأتي تاسعا في الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وقال كومان "هناك حل (لما يحدث)، لكن لا يمكن تنفيذه في ليلة واحدة. يجب علينا العمل بجدية ومنح الوقت للاعبين الشبان، واستعادة مهاجمينا المصابين".

وأضاف "في نهاية اليوم، هذه لعبة نتائج، وبعد التوقف الدولي لدينا 3 مباريات على أرضنا لا بديل فيها عن الفوز".

ويستضيف برشلونة منافسه فالنسيا وريال مدريد في الجولتين المقبلتين عقب التوقف، وبينهما سيلعب على أرضه مع دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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