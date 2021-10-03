شكر رونالد كومان -مدرب برشلونة- جوان لابورتا رئيسَ النادي على تجديد الثقة في وجوده بهذا المنصب، لكنه في النهاية واجه يوما صعبا آخر بالخسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وحقق برشلونة فوزا واحدا في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات دون مؤشرات للتحسن بعد تعثره المبكر هذا الموسم.

وقال لابورتا -أمس قبل الهزيمة أمام أتلتيكو- إنه تحدث إلى كومان، وأكد أن المدرب الهولندي يحتاج إلى الوقت لتحقيق طفرة في أداء الفريق بعد بداية سيئة للموسم.

"ليمار" و "البيستوليرو سواريز" يُطيحان ببرشلونة بثنائية نظيفة في أمسية "واندا ميتروبوليتانو" 🔥🔥 ملخص المباراة #AtletiBarça 2-0 📺 pic.twitter.com/W7nshzOelH — LaLiga (@LaLigaArab) October 2, 2021

وعلق كومان "هذا شيء ضروري وجيد من جانبه، لأنه إذا لم تكن الأمور واضحة في هذا السياق، يكون من الصعب العمل والتحلي بالهدوء المطلوب لمحاولة تغيير الأمور بالطريقة التي نحاول تنفيذها".

وأضاف المدرب -مساء أمس- "نحن نعرف مدى أهمية المضي قدما من اليوم. لقد تحدثنا الليلة الماضية وتكرر الحديث هذا الصباح".

ورغم دعم لابورتا، يدرك كومان ضرورة حدوث طفرة في أداء برشلونة بعد النتائج الكارثية في آخر 6 مباريات في كل المسابقات، وهو ما يطرح سؤالا عن مدى قدرة رئيس النادي على تحمل الهجوم من كل النواحي في ظل تواصل فشل الفريق وتحميل كومان المسؤولية الأولى عن ذلك الإخفاق الذريع.

ويتذيل برشلونة مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالخسارة مرتين في أول جولتين، ويأتي تاسعا في الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

🗣️ خلاف بين بيكيه وبوسكيتس بعد استقبال الهدف الأول 😐 والحيرة تطغى على ملامح كومان !#الدوري_الإسباني | #اتلتيكو_برشلونة#LaLiga pic.twitter.com/faSX0mNm1x — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2021

وقال كومان "هناك حل (لما يحدث)، لكن لا يمكن تنفيذه في ليلة واحدة. يجب علينا العمل بجدية ومنح الوقت للاعبين الشبان، واستعادة مهاجمينا المصابين".

وأضاف "في نهاية اليوم، هذه لعبة نتائج، وبعد التوقف الدولي لدينا 3 مباريات على أرضنا لا بديل فيها عن الفوز".

ويستضيف برشلونة منافسه فالنسيا وريال مدريد في الجولتين المقبلتين عقب التوقف، وبينهما سيلعب على أرضه مع دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا.