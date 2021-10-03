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كرة قدم

كلوب مدرب ليفربول يقارن بين رفض التطعيم ضد كورونا والقيادة تحت تأثير الخمر

كلوب يرى أن التطعيم لا يحد من حرية اللاعبين (غيتي)
كلوب يرى أن التطعيم لا يحد من حرية اللاعبين (غيتي)
3/10/2021

قارن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بين رفض البعض تلقي لقاح ضد "كوفيد-19" بالقيادة تحت تأثير الخمر، وقال إن مثل هؤلاء الأشخاص يتسببون في تعرض الآخرين للخطر.

وقال إنه تلقى التطعيم ليس فقط لحماية نفسه لكن من أجل "كل الآخرين الموجودين من حولي" وأكد تلقي 99% من لاعبي ليفربول اللقاح، وأنه لا يحتاج إلى إقناع أي شخص بضرورة ذلك.

وذكرت تقارير بريطانية الأسبوع الماضي أن 7 أندية فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، من أصل 20 ناديا، يملكون تشكيلات تلقى أكثر من 50% من عناصرها اللقاح.

وقال كلوب قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي حامل اللقب اليوم الأحد "إذا قلت إني تلقيت التطعيم، يقول البعض ‬كيف يمكن أن تقول لي إنه يجب أن أتلقى التطعيم؟ يبدو الأمر مثل القيادة تحت تأثير الخمر".

وأضاف "كلنا على الأرجح كنا في موقف أنه يمكن شرب مرة أو مرتين من الخمر والاعتقاد بإمكانية القيادة لكن (بسبب القانون) لا يسمح لنا بالقيادة، لذا لا نقود السيارة".

وتابع "لكن هذا القانون ليس موجودا هنا لحمايتي عندما أكون تحت تأثير الخمر. لكن من أجل حماية كل الآخرين الموجودين حولي".

ويعتقد المدرب الألماني أن التطعيم ليس حدا لحرية المرء.

وقال "لقد تلقيت التطعيم لأني أشعر بالقلق على نفسي، وبشكل أكبر لكل الموجودين من حولي. إذا تعرضت للإصابة (بكوفيد-19) وعانيت منها، فأنا المسؤول. وإذا تسببت في إصابة آخر بالعدوى، فإنها مسؤوليتي وليست مسؤوليته".

المصدر : رويترز

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