شاهد- هدف مارادوني لصلاح.. لا غالب ولا مغلوب في قمة ليفربول ومانشستر سيتي

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر لليفربول في تعادل فريقه وضيفه مانشستر سيتي 2-2 اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبقي ليفربول -الذي فشل في الفوز بالمباراة الثانية على التوالي بالبطولة- في المركز الثاني بـ15 نقطة، بفارق نقطة خلف تشلسي (المتصدر)، في حين تقدم مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ورغم السيطرة الميدانية للسيتي خلال الشوط الأول الذي أهدر خلاله أكثر من فرصة، فإنه انتهى بالتعادل من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني بادر السنغالي ساديو ماني بالتسجيل لمصلحة ليفربول (59)، لكن فيل فودين أدرك التعادل لمانشستر سيتي (69).

وأعاد النجم المصري محمد صلاح التقدم لليفربول من جديد، بعدما أحرز هدفا مارادونيا للفريق الأحمر في الدقيقة 76، ليواصل هوايته في هز الشباك في المباراة السابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ويتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، برصيد 6 أهداف لكل منهما.

غير أن كيفن دي بروين أحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي (81).

ولم يتمكن كلا الفريقين من التسجيل في الوقت المتبقي من المباراة، ليكتفيا بالحصول على نقطة وحيدة.