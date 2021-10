شاهد- لقطة الموسم.. هكذا أنقذ رودري مانشستر سيتي من هزيمة محققة

في الدقيقة الـ87 وبينما كانت نتيجة قمة ليفربول ومانشستر سيتي 2-2، ظهر الإسباني رودري لاعب خط وسط "السيتيزنز" في لقطة الموسم وأنقذ فريقه من هزيمة محققة.

وبعد ركلة حرة نفذها النجم المصري محمد صلاح وأخطأ البرازيلي إديرسون حارس مانشستر سيتي في التصدي لها، وصلت الكرة أمام البرازيلي فابينيو لاعب خط وسط ليفربول والمرمى خال تماما من الحارس وعندما كان يهم بتسديد الكرة داخل المرمى معلنا عن الهدف الثالث "لليفر"، انشقت الأرض وخرج منها رودري وتصدى للكرة بطريقة غريبة تفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي بشيء من الصدمة والإعجاب.

وقال غاري نيفل، لاعب مانشستر يونايتد السابق إن "التصدي كان خارقا، وفابينيو أخذ وقتا أطول من اللازم ليتصرف بالكرة، كانت فرصة سانحة وهدفا محققا، وكانت أجزاء من الثانية سمحت لرودري بالتزحلق على أرضية الملعب والقيام بهذا التصدي المميز".

بدوره، عبر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول عن صدمته بتصدي رودري وقال "لم أنتبه من تصدى للكرة وكيف تصدى لها وما الطريقة التي منع بها الكرة من الدخول في المرمى!".

Let’s all take a second to appreciate that Rodri block 😱

Amazing how Rodri got there in time. Lebron-esque block from him. What a game! pic.twitter.com/qRTz1TjrA6

— Meridö (@MeridSisay) October 3, 2021