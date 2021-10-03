سواريز يضاعف معاناة برشلونة ويقود أتلتيكو مدريد لمزاحمة ريال مدريد على صدارة الليغا

ضاعف نادي أتلتيكو مدريد من محنة برشلونة وألحق به الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-صفر السبت في قمة الجولة الثامنة من المسابقة.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله توماس ليمار في الدقيقة 23 من تمريرة حاسمة للهداف السابق لنادي برشلونة لويس سواريز، وهو اللاعب الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 44، ليتوج بذلك بلقب أفضل لاعب في المباراة.

ورفع أتلتيكو مدريد -حامل اللقب- رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ريال مدريد الذي يواجه إسبانيول الأحد.

🗣️ خلاف بين بيكيه وبوسكيتس بعد استقبال الهدف الأول 😐 والحيرة تطغى على ملامح كومان !#الدوري_الإسباني | #اتلتيكو_برشلونة#LaLiga pic.twitter.com/faSX0mNm1x — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2021

وتوقف رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف فالنسيا وريال بيتيس، صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

وهذا هو الفوز الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم، مقابل خسارة مباراة والتعادل في مباراتين.

بينما أصبحت هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة الذي لديه مباراة مؤجلة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها.