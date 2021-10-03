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كرة قدم

رين يوقف ميسي ومبابي ونيمار ويهزم باريس سان جيرمان

النتيجة تظهر على ميسي بعد تسجيل رين الهدف الثاني (رويترز)
النتيجة تظهر على ميسي بعد تسجيل رين الهدف الثاني (رويترز)
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202104:20 PM (مكة المكرمة)

فجّر فريق رين مفاجأة من العيار الثقيل وفاز على باريس سان جيرمان 2-0 ليقطع سلسلة انتصاراته، اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح جايتان لابورد التسجيل لرين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف زميله فلافيان تايت الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وألغى الحكم هدفا للنجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب سان جيرمان في الدقيقة 68 بداعي التسلل.

وحقق رين الفوز في مباراة اليوم رغم مشاركة القوة الهجومية الضاربة لسان جيرمان، حيث لعب كيليان مبابي أمام نيمار وليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، لكن دفاع رين تمكن من السيطرة عليهم وإيقاف خطورتهم على مرماه.

ورفع رين رصيده إلى 12 نقطة ليقفز من المركز الـ14 إلى المركز الـ7 بجدول الدوري، حيث كان هذا الفوز هو الثالث للفريق في هذا الموسم مقابل 3 هزائم و3 تعادلات.

أما باريس سان جيرمان، فقد تلقى الهزيمة بعد 8 انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط أمام لانس صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على ستاد ريمس 2-0 في افتتاح منافسات الجولة مساء الجمعة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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