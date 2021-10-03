رصدته الكاميرات.. عندما يخسر أو يتعادل رونالدو تخرج نرجسيته إلى العلن

بعد تعادل مانشستر يونايتد وإيفرتون 1-1 أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منزعجا وخرج مباشرة من أرضية الملعب إلى غرف الملابس دون الحديث مع أحد.

رونالدو -الذي سجل 5 أهداف في 5 مباريات بقميص "المانيو" هذا الموسم- وجد نفسه على دكة البدلاء بقرار مفاجئ من المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير.

ومما زاد الطين بلة أن رونالدو الذي اشترك في النصف ساعة الأخيرة من المباراة (كان فريقه متقدما بهدف نظيف)، لم يترك بصمة واضحة على أداء فريقه، وبحضوره سجل "التوفيز" هدف التعادل بواسطة أندروس تاونسين.

وكان لافتا أن تاونسين احتفل بهدفه على طريقة رونالدو.

Andros Townsend really did the Ronaldo celebration at Old Trafford in front of the man himself 👑 pic.twitter.com/ltMaEy3pwS — Goal (@goal) October 3, 2021

وعن "صاروخ ماديرا"، قال تاونسين -في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" (BT Sport) بعد المباراة- إنه "مَثَلي الأعلى. لقد نشأت وأنا أشاهد رونالدو، وقضيت ساعات في ملعب التدريب أحاول تنفيذ حركاته.. ربما كان ينبغي قضاء وقت أطول في الاحتفال لأنه لم يكن رائعًا!".

😳 The frustration on the face of Cristiano Ronaldo. Not happy. Straight down the tunnel at full-time. pic.twitter.com/LtZqxKopQZ — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 2, 2021

والأمر المثير للاهتمام كان بعد انتهاء المباراة، إذا اقترب تاونسين من قدوته وحاول تهدئته ويبدو أنه كان يحاول استبدال القمصان، ولكن رونالدو لم ينظر إليه وواصل طريقه نحو غرفة الملابس وهو يتمتم بكلام غير مفهوم.

وبعد ساعات من المباراة نشر تاونسين صورة على حسابه في "إنستغرام" (Instagram) لقميص رونالدو، وأرفقها بتعليق "لا شيء سوى الاحترام للأسطورة".