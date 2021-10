رصدته الكاميرات.. عندما يخسر أو يتعادل رونالدو تخرج نرجسيته إلى العلن

بعد تعادل مانشستر يونايتد وإيفرتون 1-1 أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منزعجا وخرج مباشرة من أرضية الملعب إلى غرف الملابس دون الحديث مع أحد.

رونالدو -الذي سجل 5 أهداف في 5 مباريات بقميص "المانيو" هذا الموسم- وجد نفسه على دكة البدلاء بقرار مفاجئ من المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير.

ومما زاد الطين بلة أن رونالدو الذي اشترك في النصف ساعة الأخيرة من المباراة (كان فريقه متقدما بهدف نظيف)، لم يترك بصمة واضحة على أداء فريقه، وبحضوره سجل "التوفيز" هدف التعادل بواسطة أندروس تاونسين.

وكان لافتا أن تاونسين احتفل بهدفه على طريقة رونالدو.

Andros Townsend really did the Ronaldo celebration at Old Trafford in front of the man himself 👑 pic.twitter.com/ltMaEy3pwS

— Goal (@goal) October 3, 2021