إسبانيول يصعق ريال مدريد ويلحق به أولى الهزائم بالليغا

ألحق فريق إسبانيول الهزيمة الأولى بريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب عليه 2-1 اليوم الأحد في الجولة الثامنة من المسابقة.

وتقدم إسبانيول بهدف سجله راؤول دي توماس (17)، وأضاف أليكس فيدال الهدف الثاني لإسبانيول (60)، قبل أن يسجل كريم بنزيمة هدف تقليص الفارق (71).

ورفع إسبانيول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ12 محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مثلها.

في حين توقف رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد.

وتلقى الريال أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين.