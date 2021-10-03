ضاعف نادي أتلتيكو مدريد من محنة برشلونة وألحق به الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-صفر السبت في قمة الجولة الثامنة من المسابقة.
إسبانيول يصعق ريال مدريد ويلحق به أولى الهزائم بالليغا
ألحق فريق إسبانيول الهزيمة الأولى بريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب عليه 2-1 اليوم الأحد في الجولة الثامنة من المسابقة.
وتقدم إسبانيول بهدف سجله راؤول دي توماس (17)، وأضاف أليكس فيدال الهدف الثاني لإسبانيول (60)، قبل أن يسجل كريم بنزيمة هدف تقليص الفارق (71).
⚽️🥅 كريم بنزيمه يقلص الفارق للنادي الملكي #الدوري_الاسباني | #اسبانيول_ريال_مدريد #LaLiga pic.twitter.com/c1zH8Jlsli
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2021
ورفع إسبانيول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ12 محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مثلها.
في حين توقف رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد.
وتلقى الريال أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين.