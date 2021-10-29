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كرة قدم

ممر يشبه المقبرة ويصيب اللاعبين في مباراة بالأرجنتين يحصد ملايين المشاهدات

Olympics 2020: from the sidelines
كرة القدم معشوقة الجماهير حول العالم (رويترز)
28/10/2021

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ممرا غريبا يشبه المقبرة، لخروج اللاعبين من غرف الملابس إلى أرضية الملعب، في أحد الأندية بالأرجنتين خلال مباراة محلية.

وظهر في الفيديو المتداول الذي حقق قرابة 2.5 مليون مشاهدة على موقع تويتر، لاعبو الفريق وهم يخرجون من ممر تحت الأرض، سقفه حديدي وارتفاعه منخفض، وفتحة الخروج منه عند مستوى أرض الملعب.

وأثناء خروج اللاعبين الشباب بسرعة وحماس إلى الملعب، ارتطم رأس أكثر من لاعب بالسقف الحديدي المنخفض، إلا أنهم أكملوا خروجهم بشكل طبيعي.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين على موقع تويتر، حيث حظي بحوالي 90 ألف إعجاب، وأكثر من 10 آلاف إعادة تغريد، بالإضافة إلى تداوله على صفحات رياضية عبر منصات التواصل.

المصدر : وكالة سند
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