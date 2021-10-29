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ماغواير قائد مانشستر يونايتد يعترف بمسؤوليته في فضيحة ليفربول ويفتح النار على زملائه

Premier League - Manchester United v Liverpool
ماغواير فشل في الحد من خطورة صلاح (رويترز)
29/10/2021-|آخر تحديث: 29/10/202106:20 PM (مكة المكرمة)

قال هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد إن اللاعبين خذلوا المدرب أولي جونار سولشار خلال الهزيمة "الفاضحة" 0-5 من ليفربول في ملعب أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وإن الفريق يحتاج لتحمل المسؤولية الكاملة والتكاتف.

ويحل يونايتد ضيفا على توتنهام في الدوري غدا السبت بعد أسبوع من الانتقادات اللاذعة والتكهنات بشأن مستقبل سولشار.

غرفة ملابس مانشستر يونايتد

وقال ماغواير لمحطة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) "أتمنى من كل لاعب بغرفة الملابس أن يركز في نفسه ويتحمل المسؤولية الكاملة وألا يلقي باللوم على شخص آخر".

وأضاف "يجب أن تنظر إلى نفسك أولا خاصة بعد نتيجة كهذه وفي فترة مثل هذه. خذلنا المدرب أمام ليفربول وخذلنا الجماهير والنادي وأنفسنا لذا يجب أن نتحمل مسؤولية ضخمة".

وأقر ماغواير بأنه كان من الصعب التعامل مع الهزيمة التي شهدت تأخر يونايتد 4-0 في الشوط الأول.

وقال "كانت قاسية ومحبطة وعند النظر إلى النتيجة والأداء تجد الأمر محرجا، كان أسبوعا شاقا ولن أقول إننا تعاملنا مع الأمر بسهولة".

وأضاف "أنا متأكد من أنه من أسوأ الأسابيع في مسيرات اللاعبين، تعود إلى البيت ولا تنام كثيرا وتدور الأفكار بذهنك وتندم على أشياء، لأكون صادقا عدت إلى منزلي ونظرت إلى نفسي وفكرت فيما يمكنني تحسينه وحملت المسؤولية على عاتقي".

دفاع هش

وبات دفاع يونايتد الهش تحت المجهر بعد أن استقبل 9 أهداف في آخر مباراتين بالدوري وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة في آخر 21 مباراة بجميع المسابقات.

وواصل ماغواير (28 عاما) قائلا "استقبلنا كثيرا من الأهداف، وأتحمل مسؤولية كبيرة بسبب مستواي الشخصي والأداء الدفاعي أيضا".

وأوضح "أنا القائد وكنت ركيزة في الدفاع خلال أكثر من عامين، وخضنا بعض الفترات الجيدة، لكن في الوقت الحالي لا ندافع جيدا بما يكفي".

وأقر ماغواير "لم يكن مستواي جيدا وأتطلع لاستعادة حالتي التي كانت قبل الإصابات في آخر موسمين".

وشدد مدافع إنجلترا على أن الوقت حان ليظهر اللاعبون الكبار قيمتهم.

وقال "يجب أن نتكاتف معا وأن نسعى لتخطي نتيجة مباراة ليفربول وتقديم أداء إيجابي يوم السبت. يحظى النادي بلاعبين دوليين ومخضرمين من أصحاب الخبرات ويجب أن نستغل ذلك الآن".

المصدر : رويترز
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