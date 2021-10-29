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كرة قدم

فريق ألماني يعبر عن خوفه من مواجهة بايرن ميونخ بعد هزيمته التاريخية بخماسية

DFB Cup - Second Round - Borussia Moenchengladbach v Bayern Munich
اللوحة الإلكترونية وعليها النتيجة الصادمة لهزيمة بايرن أمام مونشنغلادباخ (رويترز)
29/10/2021

أعرب نادي يونيون برلين عن خوفه من مواجهة بايرن ميونخ في الدوري الألماني لكرة القدم يوم غد السبت بطريقة طريفة، بعدما طالب فريق بروسيا مونشنغلادباخ بعدم إغضاب البايرن.

وكان بايرن ميونخ قد تعرض أول أمس الأربعاء لهزيمة قاسية من مونشنغلادباخ بنتيجة 5-0 في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

واحتفى الفريق الفائز بالنتيجة التاريخية أمس الخميس، حيث نشر صورة النتيجة من أرضية الملعب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر، معلقا عليها "لا، لم يكن حلما. صباح الخير يا جماهير بوروسيا مونشنغلادباخ".

وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من المتابعين، إلا أن الرد الأبرز والملفت للانتباه كان تعليق نادي يونيون، الذي علق على ما قاله مونشنغلادباخ "لا تجعلهم يغضبون"، للتعبير على ما يبدو عن قلقه من المباراة المقبلة التي سيستضيف فيها العملاق البافاري يوم غد، في إطار الجولة العاشرة من البوندسليغا.

وحظي قلق يونيون، الذي أظهره من مواجهة بايرن، بتفاعل من الجماهير، حيث رد عليه بعض المغردين الذين أبدوا تعاطفهم معه مما يمكن أن يحدث له في مباراة غد السبت، في حين سخر آخرون من خوف الفريق الألماني لهذه الدرجة من ردة فعل العملاق البافاري.

المصدر : وكالة سند
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