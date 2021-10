أعرب نادي يونيون برلين عن خوفه من مواجهة بايرن ميونخ في الدوري الألماني لكرة القدم يوم غد السبت بطريقة طريفة، بعدما طالب فريق بروسيا مونشنغلادباخ بعدم إغضاب البايرن.

وكان بايرن ميونخ قد تعرض أول أمس الأربعاء لهزيمة قاسية من مونشنغلادباخ بنتيجة 5-0 في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

DONT MAKE THEM ANGRY! 🥵 https://t.co/iPBDRS0gob — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) October 28, 2021

واحتفى الفريق الفائز بالنتيجة التاريخية أمس الخميس، حيث نشر صورة النتيجة من أرضية الملعب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر، معلقا عليها "لا، لم يكن حلما. صباح الخير يا جماهير بوروسيا مونشنغلادباخ".

وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من المتابعين، إلا أن الرد الأبرز والملفت للانتباه كان تعليق نادي يونيون، الذي علق على ما قاله مونشنغلادباخ "لا تجعلهم يغضبون"، للتعبير على ما يبدو عن قلقه من المباراة المقبلة التي سيستضيف فيها العملاق البافاري يوم غد، في إطار الجولة العاشرة من البوندسليغا.

وحظي قلق يونيون، الذي أظهره من مواجهة بايرن، بتفاعل من الجماهير، حيث رد عليه بعض المغردين الذين أبدوا تعاطفهم معه مما يمكن أن يحدث له في مباراة غد السبت، في حين سخر آخرون من خوف الفريق الألماني لهذه الدرجة من ردة فعل العملاق البافاري.

That anger will be unleashed on you this weekend https://t.co/OayrCIZ8uN — Bomb Chijo🇿🇲 (@BombChijo) October 28, 2021

I actually feel bad for them now 😭💀 https://t.co/uJku4jNKOb — Maxza (@MaxzaFCB) October 28, 2021

الحمدلله مش هنلاعبهم دلوقتي هضحك عليهم براحتي https://t.co/E46mDnzgSo — menna (@MennaaAli) October 28, 2021

حبايبي بتوع برلين اول ناس هيدفعوا الحساب 😭 https://t.co/7LHNlXrZLe — Rayleigh (@KnutTheGreat) October 28, 2021