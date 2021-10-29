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كرة قدم

غوارديولا يتحدث عن تشافي وبرشلونة ويعبر عن فخره بإنجازات مانشستر سيتي

Manchester City v Everton - Premier League
غوارديولا فخور بسيتي رغم خروجه من كأس الرابطة على يد ويستهام (غيتي)
29/10/2021

قال بيب غوارديولا -مدرب مانشستر سيتي- إنه لا يشك أبدا في أن تشافي سيكون مدربا جيدا إذا تولى قيادة فريقه السابق برشلونة بعد إقالة الهولندي رونالد كومان هذا الأسبوع.

وأقال برشلونة كومان عقب الخسارة من رايو فايكانو أول أمس الأربعاء، وعين سيرغي بارجوان مدربا مؤقتا بعد تصعيده من الفريق الرديف.

لكن المؤشرات تفيد أن تشافي -الذي خاض مسيرة ناجحة خلال 17 عاما في برشلونة ويدرب السد القطري حاليا- سيتولى المنصب في أقرب فرصة.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين "لا أعرف ما سيحدث، لكنني متأكد من حدوثه آجلا أو عاجلا، وحينها لن أشك أبدا في جاهزيته للمنصب. يعرف تشافي الأجواء وهذا مهم جدا ولديه الشغف، لديه الآن خبرة (تدريبية) أكثر من خبرتي عندما توليت تدريب برشلونة".

وأضاف غوارديولا -الذي درب برشلونة بين 2008 و2012 وحصل على 14 لقبا وهو رقم قياسي للنادي الكتالوني- "يعرف كومان وسيرجي وتشافي -وأنا أيضا- أن النجاح يرتبط بكفاءة والتزام اللاعبين، لا يزال ينسى الناس، نحن مسؤولون عن كل شيء لكن تأثيرنا أقل بكثير مما يعتقد الناس".

وسيخوض غوارديولا مباراته 200 مع سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يلتقي حامل اللقب مع كريستال بالاس غدا السبت عقب خروجه من كأس الرابطة على يد ويستهام يونايتد منتصف الأسبوع.

وعبر المدرب الإسباني عن فخره بما حققه مع سيتي عقب التتويج بـ3 ألقاب للدوري وآخر في كأس الاتحاد الإنجليزي بجانب 4 ألقاب لكأس الرابطة، لكنه ليس واثقا من خوض 200 مباراة أخرى.

وقال "لا أعتقد ذلك، أنا سعيد للغاية وشاهدنا كيف نضج وتطور الفريق، وهذه أفضل إشارة للعمل الجيد في 200 مباراة وأشعر بالرضا التام".

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 9 مباريات بفارق 11 نقطة عن بالاس صاحب المركز 15.

المصدر : رويترز
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