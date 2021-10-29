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كرة قدم

عودة كوتينيو واستبعاد فينيسيوس من تشكيلة البرازيل بالخطوة الأخيرة للتأهل إلى مونديال قطر 2022

Brazil v Argentina - FIFA World Cup 2022 Qatar Qualifier
منتخب البرازيل قبل مواجهة الأرجنتين (غيتي)
29/10/2021-|آخر تحديث: 29/10/202109:26 PM (مكة المكرمة)

استدعى تيتي مدرب المنتخب البرازيلي فيليب كوتينيو للتشكيلة لأول مرة خلال عام، إذ يستعد لمواجهة كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، من دون معظم اللاعبين المحليين.

ومع الوصول إلى ذروة مباريات الدوري البرازيلي والكأس المحلية وكأس ليبرتادوريس في نوفمبر/تشرين الثاني، استبعد تيتي العديد من العناصر التي تشارك بانتظام من المنتمين للأندية البرازيلية، واختار لاعبا
محليا واحدا هو غابرييل تشابيكو حارس غريميو.

كما استبعد ريتشارليسون مهاجم إيفرتون، وفينيسيوس جونيور رغم تألقه الكبير هذا الموسم مع فريقه ريال مدريد، لكنه رحب بعودة روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول وكوتينيو (29 عاما) لاعب وسط برشلونة الذي قضى معظم فترات العام الماضي مصابا.

وقال تيتي عن كوتينيو "لاعب رائع يعود إلى مستواه، وهذه فرصة له للعودة، وهو مبدع في الجهة اليسرى".

وتلعب البرازيل ضد كولومبيا في ساو باولو يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم تتجه إلى سان خوان لمواجهة الأرجنتين بعد 5 أيام.

وتتصدر البرازيل تصفيات أميركا الجنوبية، ولم تخسر في 11 مباراة، واقتربت من حسم التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل.

المصدر : رويترز
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