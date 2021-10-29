قال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة -اليوم الجمعة- إن ناديه تأخر في إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، وإنه كان يفترض الاستغناء عن خدماته قبل الهزيمة 0-1 أمام رايو فايكانو أول أمس الأربعاء.

وأعفي كومان من مهامه بعد أن تلقى فريقه الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني عقب الخسارة 1-2 في عقر داره أمام ريال مدريد في مباراة القمة الأحد الماضي.

🎙️ الرئيس @JoanLaportaFCB: "ممتنون لرونالد كومان، لأنه استلم الفريق في مرحلة مليئة بالصعاب. كما أنه ظل وفياً للنادي وسيبقى رمزاً من رموز برشلونة" pic.twitter.com/w47lIMGChM — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 29, 2021

وقال لابورتا -في مؤتمر صحفي خلال تقديم مدرب برشلونة المؤقت سيرغي بارجوان- "بالنظر إلى الوضع اليوم نرى أنه كان من الأفضل اتخاذ قرار (إنهاء عقد كومان مبكرا)".

🎙️ الرئيس @JoanLaportaFCB: "سيرجي بارجوان واحد من أبناء هذا النادي ويعرف حق المعرفة فلسفتنا ونظام عملنا، بحكم أنه لعب تحت قيادة يوهان كرويف في فريق الأحلام، أحد أفضل الأجيال في تاريخ نادي برشلونة" pic.twitter.com/UvCBzUFFe5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 29, 2021

وأضاف رئيس النادي الكتالوني "الآن من السهل قول ذلك لكن الظروف هي التي دفعتنا للانتظار. اعتقدنا أن كومان بحاجة إلى المزيد من الوقت. أتحمل المسؤولية كاملة لكن الوضع وصل إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر".

🎙️ الرئيس @JoanLaportaFCB: "تشافي يواصل تطوره كمدرب بشكل جيد. لدي تقارير جيدة عنه من أشخاص يتابعونه عن كثب ويعرفونه جيداً من الناحية الفنية. أتحدث معه بانتظام، بحكم العلاقة الجيدة التي تربطنا. وأنا أعرف شخصياً رأيه فيما يتعلق بالفريق وما يجب فعله" pic.twitter.com/DyPjpe5qzI — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 29, 2021

تشافي قادم لا محالة

وأقر لابورتا أن المحادثات مع لاعب برشلونة السابق تشافي مدرب السد القطري وصلت إلى مرحلة متقدمة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين بعد.

وأضاف "هو صديق ودائما كنت أعتقد أن تشافي سيصبح يوما ما مدربا لبرشلونة. هذه أولوية بالنسبة له. إذا توصلنا لاتفاق فإنه سيحظى بكامل دعمنا".

وذكر أحد الصحفيين بجريدة "سبورت" (Sport) الكتالونية -في حديث مع الجزيرة- أن قرار تعيين تشافي مدربا لبرشلونة قد اتخذ بالفعل، لكن تعاقد المدرب مع نادي السد حتى 2023 يؤخر الإعلان، حيث يريد أن يترك قطر بعلاقات جيدة وأثر طيب، وسيعلن عنه بعد مباراة فريقي السد والدحيل بالدوري القطري.

خطة بارجوان

وأوضح المدرب المؤقت بارجوان خططه لإعادة برشلونة للانتصارات قائلا "سأعمل على استعادة أجواء المرح والابتسامة داخل الفريق. أريد من اللاعبين أن يستمتعوا في التدريبات وخلال المباراة. لقد أظهروا قيمتهم كلاعبين وأكدوا قدرتهم على التنافس وتحمل الضغط. يجب أن نتحد جميعا من أجل تحقيق الفوز غدا بأي حال من الأحوال".

🎙️ @sergibarjuan12 : "سأعمل على استعادة أجواء المرح والابتسامة داخل الفريق. أريد من اللاعبين أن يستمتعوا في التدريبات وخلال المباراة. لقد أظهروا قيمتهم كلاعبين وأكدوا قدرتهم على التنافس وتحمل الضغط. يجب أن نتحد جميعاً من أجل تحقيق الفوز غداً بأي حال من الأحوال" pic.twitter.com/vnpcmBF7hO — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 29, 2021

ويحتل برشلونة المركز التاسع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من 10 مباريات متخلفا بفارق 9 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة وبست نقاط عن ريال مدريد الثاني في القائمة.

وسيلتقي برشلونة في ملعبه غدا السبت مع ألافيس.