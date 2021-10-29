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كرة قدم

رئيس برشلونة يؤكد أن تشافي سيدرب الفريق لا محالة ويشير لتأخره في إقالة كومان

كومان ولابورتا (مواقع التواصل)
كومان (يسار) يصافح لابورتا (مواقع التواصل)
29/10/2021

قال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة -اليوم الجمعة- إن ناديه تأخر في إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، وإنه كان يفترض الاستغناء عن خدماته قبل الهزيمة 0-1 أمام رايو فايكانو أول أمس الأربعاء.

وأعفي كومان من مهامه بعد أن تلقى فريقه الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني عقب الخسارة 1-2 في عقر داره أمام ريال مدريد في مباراة القمة الأحد الماضي.

وقال لابورتا -في مؤتمر صحفي خلال تقديم مدرب برشلونة المؤقت سيرغي بارجوان- "بالنظر إلى الوضع اليوم نرى أنه كان من الأفضل اتخاذ قرار (إنهاء عقد كومان مبكرا)".

وأضاف رئيس النادي الكتالوني "الآن من السهل قول ذلك لكن الظروف هي التي دفعتنا للانتظار. اعتقدنا أن كومان بحاجة إلى المزيد من الوقت. أتحمل المسؤولية كاملة لكن الوضع وصل إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر".

تشافي قادم لا محالة

وأقر لابورتا أن المحادثات مع لاعب برشلونة السابق تشافي مدرب السد القطري وصلت إلى مرحلة متقدمة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين بعد.

وأضاف "هو صديق ودائما كنت أعتقد أن تشافي سيصبح يوما ما مدربا لبرشلونة. هذه أولوية بالنسبة له. إذا توصلنا لاتفاق فإنه سيحظى بكامل دعمنا".

وذكر أحد الصحفيين بجريدة "سبورت" (Sport) الكتالونية -في حديث مع الجزيرة- أن قرار تعيين تشافي مدربا لبرشلونة قد اتخذ بالفعل، لكن تعاقد المدرب مع نادي السد حتى 2023 يؤخر الإعلان، حيث يريد أن يترك قطر بعلاقات جيدة وأثر طيب، وسيعلن عنه بعد مباراة فريقي السد والدحيل بالدوري القطري.

خطة بارجوان

وأوضح المدرب المؤقت بارجوان خططه لإعادة برشلونة للانتصارات قائلا "سأعمل على استعادة أجواء المرح والابتسامة داخل الفريق. أريد من اللاعبين أن يستمتعوا في التدريبات وخلال المباراة. لقد أظهروا قيمتهم كلاعبين وأكدوا قدرتهم على التنافس وتحمل الضغط. يجب أن نتحد جميعا من أجل تحقيق الفوز غدا بأي حال من الأحوال".

ويحتل برشلونة المركز التاسع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من 10 مباريات متخلفا بفارق 9 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة وبست نقاط عن ريال مدريد الثاني في القائمة.

وسيلتقي برشلونة في ملعبه غدا السبت مع ألافيس.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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