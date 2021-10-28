Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

هدف الموسم في الدوري الأميركي على طريقة إبراهيموفيتش

epa03273514 Sweden's Zlatan Ibrahimovic (R) scores the 1-0 lead against France's Philippe Mexes (L) during the Group D preliminary round match of the UEFA EURO 2012 between Sweden and France in Kiev, Ukraine, 19 June 2012.
أحد الأهداف الأكروباتية لإبراهيموفيتش (الأوروبية)
28/10/2021-|آخر تحديث: 28/10/202107:46 PM (مكة المكرمة)

سجل المهاجم الكولومبي ديرون أسبريلا هدفا أكروباتيا بطريقة مذهلا لفريقه بورتلاند تمبرز، بعد خطأ كارثي من حارس مرمى نادي سان خوسيه إيرثكويكس، في الدوري الأميركي لكرة القدم، أمس الأربعاء.

واستغل أسبريلا الخطأ الفادح لحارس سان خوسيه، بعدما فشل الأخير الإمساك بكرة عرضية سهلة وفلتت من بين يديه، ليخطفها المهاجم الكولومبي منه ويهيئها لنفسه ويسددها أكروباتية خلفية ساقطة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

وعزز أسبريلا فوز بورتلاند بهذا الهدف، حيث سجل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بانتصار أصحاب الأرض 2-صفر.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) على موقع تويتر، فيديو الهدف الجميل من أكثر من زاوية، معلقا عليه بالقول "هل أنت تمزح؟ أسبريلا بلمسة نهائية مذهلة".

وسأل الدوري الأميركي جماهيره، عما إذا كان الهدف يذكرهم بذلك الذي أحرزه المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في إنجلترا عام 2012.

وكان إبراهيموفيتش قد سجل هدفه التاريخي في إنجلترا بنفس الطريقة تقريبا، بعد استغلاله خطأ حارس المرمى من خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة مباشرة بحركة بهلوانية مسجلا هدفه المميز.

المصدر : وكالة سند
المزيد من كرة قدم

بالفيديو.. ممر يشبه المقبرة ويصيب اللاعبين في مباراة بالأرجنتين يحصد ملايين المشاهدات

Olympics 2020: from the sidelines

“تركيزي مع السد”.. تشافي يرد على شائعات توليه تدريب برشلونة خلفا لكومان

ميسي يغيب عن تدريبات سان جيرمان واستبعاد مبابي من مواجهة ليل

Champions League - Group A - Paris St Germain v RB Leipzig

رسميا.. برشلونة يعين بارجوان مدربا مؤقتا خلفا لكومان

باسم بارجوان مدرب برشلونة الجديد
الأكثر قراءة

الكشف عن مخطط لقلب نظام الحكم في فرنسا.. القضاء يتهم يمينيا متطرفا بتكوين عصابة إرهابية ذات امتداد واسع

“عصا موسى” تهدّد أمن الجيش الإسرائيلي

مجموعة القراصنة تنشر صورا شخصية لوزير الدفاع بيني غانتس.-مصدرها جيش الاحتلال الاسرائيلي

الجيش السوداني يكشف عن مفاوضات مع حمدوك لتشكيل حكومة جديدة وواشنطن تنفي علمها المسبق بإجراءات العسكر

وداعا فيسبوك.. تغيير اسم عملاق التواصل الاجتماعي إلى “ميتا”

Facebook Covers Sign At Menlo Park Headquarters