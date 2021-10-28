سجل المهاجم الكولومبي ديرون أسبريلا هدفا أكروباتيا بطريقة مذهلا لفريقه بورتلاند تمبرز، بعد خطأ كارثي من حارس مرمى نادي سان خوسيه إيرثكويكس، في الدوري الأميركي لكرة القدم، أمس الأربعاء.

واستغل أسبريلا الخطأ الفادح لحارس سان خوسيه، بعدما فشل الأخير الإمساك بكرة عرضية سهلة وفلتت من بين يديه، ليخطفها المهاجم الكولومبي منه ويهيئها لنفسه ويسددها أكروباتية خلفية ساقطة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

وعزز أسبريلا فوز بورتلاند بهذا الهدف، حيث سجل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بانتصار أصحاب الأرض 2-صفر.

Are you kidding?! 🤯 Dairon Asprilla with a spectacular finish! pic.twitter.com/2qHuvHIGs0 — Major League Soccer (@MLS) October 28, 2021

ونشر الحساب الرسمي للدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) على موقع تويتر، فيديو الهدف الجميل من أكثر من زاوية، معلقا عليه بالقول "هل أنت تمزح؟ أسبريلا بلمسة نهائية مذهلة".

Reminding anyone else of @Ibra_official vs. England in 2012??? pic.twitter.com/NYNa8zIOvr — Major League Soccer (@MLS) October 28, 2021

وسأل الدوري الأميركي جماهيره، عما إذا كان الهدف يذكرهم بذلك الذي أحرزه المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في إنجلترا عام 2012.

وكان إبراهيموفيتش قد سجل هدفه التاريخي في إنجلترا بنفس الطريقة تقريبا، بعد استغلاله خطأ حارس المرمى من خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة مباشرة بحركة بهلوانية مسجلا هدفه المميز.