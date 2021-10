سجل المهاجم الكولومبي ديرون أسبريلا هدفا أكروباتيا بطريقة مذهلا لفريقه بورتلاند تمبرز، بعد خطأ كارثي من حارس مرمى نادي سان خوسيه إيرثكويكس، في الدوري الأميركي لكرة القدم، أمس الأربعاء.

واستغل أسبريلا الخطأ الفادح لحارس سان خوسيه، بعدما فشل الأخير الإمساك بكرة عرضية سهلة وفلتت من بين يديه، ليخطفها المهاجم الكولومبي منه ويهيئها لنفسه ويسددها أكروباتية خلفية ساقطة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الشباك.

Hey @SportsCenter you might wanna give this one a look. #RCTID pic.twitter.com/ll8pxBtVKy

— Portland Timbers (@TimbersFC) October 28, 2021