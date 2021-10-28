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كرة قدم

ميسي يغيب عن تدريبات سان جيرمان واستبعاد مبابي من مواجهة ليل

Champions League - Group A - Paris St Germain v RB Leipzig
ميسي ومبابي تألقا في مباراة لايبزيغ (رويترز)
28/10/2021

غاب ليونيل ميسي عن تدريبات باريس سان جيرمان، مساء اليوم الخميس، فيما استبعد زميله كليان مبابي من مواجهة لِيل حامل اللقب في الدوري الفرنسي لكرة القدم غدا الجمعة.

وغاب مبابي عن التدريبات أيضا وقال النادي إن السبب هو عدوى تتعلق بالجهاز التنفسي أو بالأذنين.

وأوضح سان جيرمان، في تقرير طبي لم يذكر ميسي، "سيستأنف مبابي التدريبات في وقت مبكر بالأسبوع المقبل".

وكانت انطلاقة المهاجم الأرجنتيني ميسي متقلبة منذ انضمامه إلى سان جيرمان في انتقال مجاني من برشلونة هذا الموسم حيث سجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا بينما فشل في هز الشباك بالدوري الفرنسي في 4 مباريات حتى الآن.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة من 11 مباراة.

المصدر : رويترز

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