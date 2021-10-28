ريال مدريد يتعادل مع أوساسونا ويفرّط بفرصة الانفراد بصدارة الليغا

فرّط ريال مدريد في فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما سقط في فخ التعادل من دون أهداف مع ضيفه أوساسونا في المرحلة 11 من المسابقة.

وأصبح في جعبة الريال -الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد- 21 نقطة، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه أشبيلية وريال بيتيس وريال سوسييداد، المتساوين معه في الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد أوساسونا -الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة- إلى 19 نقطة، في المركز السادس.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدى شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.