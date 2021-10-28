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كرة قدم

تشافي يرد على شائعات توليه تدريب برشلونة خلفا لكومان

تشافي من أبرز نجوم برشلونة على مرّ تاريخه (الأوروبية)
28/10/2021-|آخر تحديث: 29/10/202112:13 AM (مكة المكرمة)

ردّ الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدرب الحالي لفريق السد القطري، على شائعات توليه تدريب الفريق الكتالوني خلفا للهولندي رونالد كومان.

وربط الكثير من التقارير الصحفية الإسبانية اسم تشافي بخلافة كومان، بعد إقالته من تدريب برشلونة أمس الأربعاء عقب الخسارة 0-1 أمام رايو فايكانو بالدوري الإسباني.

وقال تشافي اليوم في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة فريقه ضد الأهلي بعد غد السبت بالجولة الثامنة من منافسات دوري نجوم قطر لكرة القدم: "أنا حاليا أركز في عملي مع السد، لا أستطيع الحديث عن أي شيء آخر".

وقاد تشافي السد مؤخرا للفوز بلقب كأس أمير قطر للمرة الثانية على التوالي والـ18 في تاريخ النادي، بعد الفوز على الريان بركلات الترجيح في المباراة النهائية للمسابقة التي جرت على ملعب الثمامة المونديالي، ليتوّج بالبطولة السابعة مع السد منذ توليه الإشراف على تدريب الفريق.

وقال مدرب السد "تنتظرنا مهمة صعبة جدا، خاصة أن الأهلي سيكون ندا قويا للسد لأنه يحتاج لجمع المزيد من النقاط، وهو فريق جيد يستحق مكانا أفضل في جدول الترتيب".

وأضاف: "هي مباراة مهمة للغاية لنا، لا نستطيع الاسترخاء أو التهاون، ارتكبنا بعض الأخطاء في المباريات السابقة. 3 نقاط من الأهلي ستكون مهمة قبل مواجهة الدحيل في الأسبوع التاسع".

وتابع تشافي: "كل المباريات القادمة تعتبر قوية وصعبة، نتمنى الاستمرار من دون هزيمة في الصدارة.  الجميع يلعب ضدنا بنفس القوة، وسنتأكد من جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة. والأهلي فريق جيد ولديه لاعبون مميزون، وبالتالي ستكون مواجهته صعبة للغاية، ولكن نحن السد ودائما نطمح للفوز".

ويتطلع السد لمواصلة انطلاقته المثالية في المسابقة هذا الموسم، بعدما فاز في مبارياته السبع الأولى في البطولة، ليتربع على الصدارة حاليا برصيد 21 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الدحيل، في حين يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 5 نقاط، وما زال يبحث عن انتصاره الأول في الدوري خلال الموسم الحالي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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