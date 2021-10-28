أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه عين سيرجي بارجوان مدربا مؤقتا لفريقه خلفا لسلفه المقال رونالد كومان.

وحتى تعيينه اليوم عمل بارجوان مدربا للفريق الرديف (الفريق الثاني) في النادي الكتالوني.

❗سيرجي بارجوان مدرباً مؤقتاً للفريق الأول pic.twitter.com/fvpewVBjSo — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 28, 2021

وأقال برشلونة مدربه الهولندي كومان بعد الخسارة 1-0 أمام رايو فايكانو أمس الأربعاء.

تشافي

وذكرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية -اليوم الخميس- أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع تشافي هيرنانديز، نجم الفريق السابق -الذي يدرب فريق السد القطري حاليا- عقب الهزيمة على ملعب رايو فايكانو.

وأشارت إلى وجود شرط جزائي في عقد تشافي مع السد بقيمة مليون يورو (نحو مليون و160 ألف دولار)، مما يتطلب دخول برشلونة في مفاوضات مع بطل دوري نجوم قطر.