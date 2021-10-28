ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز لتولي منصب مدرب الفريق خلفا لرونالد كومان الذي أقيل أمس الأربعاء.

وذكرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية -اليوم الخميس- أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع تشافي بعد 12 ساعة فقط من إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان عقب الهزيمة على ملعب رايو فايكانو بهدف دون رد مساء أمس الأربعاء ليتعرض النادي الكاتالوني للهزيمة الرابعة في آخر 6 مباريات على مستوى كافة البطولات.

وتخرج تشافي (41 عاما) من أكاديمية الناشئين في برشلونة وتألق مع الفريق الأول بين عامي 1998 و2015 وفاز بـ25 لقبا، من بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و8 ألقاب في الدوري الإسباني.

وانتقل تشافي إلى نادي السد القطري حيث أنهى مسيرته معه عام 2019 ويتولى حاليا تدريب الفريق بعقد يمتد حتى عام 2023.

وهناك شرط جزائي في عقد تشافي مع السد بقيمة مليون يورو (نحو مليون و160 ألف دولار)، بعدما أكد في وقت سابق أنه يطمح لتدريب برشلونة يوما ما.

ولكن بحسب صحيفة سبورت، فإن برشلونة يحتاج إلى إجراء مزيد من المحادثات مع السد، وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق قبل نهاية اليوم الخميس.

ولم يعلق برشلونة أو تشافي على هذه التكهنات بعد.

ويواجه برشلونة العديد من المشاكل، أبرزها الديون التي أثقلت كاهل الفريق بعد أن تخطت حاجز المليار يورو، إلى جانب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.