أغنية جديدة لجماهير ليفربول تتغزل بصلاح وتطالب بالحفاظ عليه

يبدو أن الأداء المتميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول هذا الموسم والحديث عن تجديد عقده، دفع جماهير "الريدز" لإطلاق أغنية جديدة، تعبّر فيها عما تريده وتوصل الرسالة للإدارة بطريقة مختلفة.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة -التي انتشرت على مواقع التواصل- "المصري الأنيق هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي".

وجاءت الأغنية بعد الفوز الكبير لليفربول على مانشستر يونايتد (5-0)، الأحد الماضي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتألق صلاح بتسجيله ثلاثية "هاتريك".

وتزداد الضغوط على إدارة "الليفر" وملاكه، من جماهير "الريدز" التي تطالب بتجديد عقد "الملك المصري" وتلبية طلباته المالية مهما كانت، لأنه "أفضل لاعب في العالم حاليا".

ومن بين هؤلاء الإسكتلندي غرايام سونيس المدرب السابق "للريدز"، الذي طالب إدارة ليفربول بعدم التفريط بـ"فخر العرب"، والعمل على تجديد عقده الذي سوف ينتهي بعد أقل من عامين.

وكانت تقارير تحدثت عن أن صلاح (29 عاما) يرفض حتى الآن التوقيع على عقد جديد ما لم يتضمن بندا يحدد راتبه الأسبوعي بنحو 500 ألف جنيه إسترليني (نحو 690 ألف دولار أميركي).

وذكر صلاح -في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) في وقت سابق- أنه يودّ أن ينهي مسيرته الكروية في "الريدز"، مضيفا أن ذلك الأمر ليس في يده وإنما يعود إلى الإدارة في ملعب "أنفيلد".

وهنا يقول سونيس في مقالته "لن أتكهن بما يطلبه صلاح، ولكن يجب على ليفربول أن يلبي ما يريده".

وختم "من مصلحة إدارة الفريق أن يدفعوا له قدر ما يستطيعون من الأموال، وكذلك من مصلحة صلاح البقاء في هذا النادي الذي شهد فيه تألقه".