مسلسل إصابات فاتي في برشلونة مستمر.. ديمبلي جديد في عيادة البرسا

أعلن نادي برشلونة -اليوم الأربعاء- أن المهاجم أنسو فاتي سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته المقررة اليوم أمام مضيفه رايو فايكانو في المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني، بسبب إصابة في الركبة.

وكان الدولي الإسباني -الذي وقع عقدا لفترة طويلة مع برشلونة قبل أيام- استبدل قبل 16 دقيقة من نهاية مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد الماضي بسبب الإصابة.

وصرح رونالد كومان مدرب البرسا -في المؤتمر الصحفي قبل مباراة رايو فايكانو- بأن الشكوك تحوم حول مشاركة فاتي.

ولم يظهر فاتي ضمن قائمة اللاعبين المتجهة إلى مدريد لخوض المباراة، وأكد برشلونة أنه لن يشارك اليوم.

وذكر برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت "أنسو فاتي يعاني ألما في الركبة اليمنى. هو ليس جاهزا للمشاركة، وتتوقف عودته على سرعة التعافي".

وبعد غياب دام 10 أشهر بسبب إصابة في الركبة، عاد فاتي إلى المشاركة اعتبارا من المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على ليفانتي في الـ26 من الشهر الماضي.

وسجل فاتي في تلك المباراة كما سجل 5 مشاركات أخرى في كل المسابقات هذا الموسم، لكنه سجل هدفا وحيدا آخر جاء في شباك فالنسيا قبل 10 أيام.

وسجل فاتي إجمالي 15 هدفا في 49 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات منذ ظهوره الأول مع الفريق قبل 26 شهرا، وهي حصيلة لم يتفوق عليها سوى لويس سواريز (21 هدفا) وأنطوان جريزمان (35 هدفا) وميسي (69 هدفا)، علما أن أحدا من اللاعبين الثلاثة لم يعد بالفريق الكتالوني.

وبسبب الإصابة، يفتقد كومان خدمات عثمان ديمبلي ومارتين برايثويت وبيدري وفرينكي دي يونغ ورونالد أراوخو.

وذكّر فاتي جماهير برشلونة بالفرنسي ديمبلي الذي أقام في العيادة الطبية للفريق الكتالوني أكثر مما ارتدى قميص البرسا الذي انضم إليه عام 2017.