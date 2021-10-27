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كرة قدم

محكمة توقف حُكما بحبس هرنانديز مدافع بايرن ميونخ

هيرناندي أدين بالعنف المنزلي ضد شريكته في 2017 (رويترز)
27/10/2021-|آخر تحديث: 27/10/202107:22 PM (مكة المكرمة)

أعلنت محكمة في مدريد -في بيان اليوم الأربعاء- أنها أوقفت تنفيذ الحُكم السابق بحبس لوكا هرنانديز -مدافع بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا- مدة 6 أشهر بعد مخالفته قرار محكمة وعقب إدانته بالعنف المنزلي ضد شريكته في 2017.

وقالت المحكمة إنها قررت إيقاف تنفيذ الحُكم لمدة 4 سنوات ما دام لم يرتكب اللاعب أي خطأ جديد في تلك الفترة، ويتضمن ذلك غرامة قدرها 96 ألف يورو.

وحدثت الواقعة الأساسية في 2017 عندما تشاجر هرنانديز، الذي كان يلعب في أتليتيكو مدريد، مع خطيبته في العاصمة الإسبانية.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى بسبب وقوع إصابات، ورغم أن أيا منهما لم يتقدم بشكوى، فقد اتهمهما المدّعي العام "بالعدوان المتبادل".

وأصدرت المحكمة حُكما على الدولي الفرنسي بقضاء 31 يوما في خدمة المجتمع ومنعته من الوجود على بُعد 500 متر من خطيبته، وفرضت عليها قضاء المدة نفسها في خدمة المجتمع، ومنعتهما من التواصل 6 أشهر.

ولكن رغم ذلك تزوج هرنانديز بشريكته، وألقي القبض عليه في يونيو/حزيران 2017 بسبب مخالفته قرار المحكمة بعد وصوله معها إلى إسبانيا عقب قضاء شهر العسل.

وعوقب هرنانديز بالحبس 6 أشهر في 2019 بسبب مخالفة قرار المحكمة، ولم يتسنّ الحصول على تعليق من اللاعب أو ممثليه بعد صدور الحكم اليوم الأربعاء.

المصدر : وكالات

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