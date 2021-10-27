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كرة قدم

قائمة لاعبي المليار يورو

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga Santander
بنزيمة (يمين) وفالفيردي عضوان في قائمة "المليار يورو" (غيتي)
27/10/2021

يبدو أن فريقي ريال مدريد وبرشلونة أرادا تحصين لاعبي الفريقين وربطهما بعقود تتضمن بنودا جزائية خرافية لكسر هذه العقود والانتقال -دون مفاوضات- إلى فريق آخر في حال دفع قيمة العقد الجزائي.

ووصل قيمة البند الجزائي في عدد من العقود إلى مليار يورو، وكان الإسباني أنسو فاتي آخر المنضمين إلى هذه القائمة القصيرة التي تضم عددا قليلا من اللاعبين يلعبون في الميرينغي والبرسا.

والقائمة تضم:

  • الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد).
  • الإسباني بيدري (برشلونة).
  • الأورغوياني فيدو فالفيردي (ريال مدريد).
  • فاتي (برشلونة).
المصدر : مواقع إلكترونية

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