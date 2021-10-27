قائمة لاعبي المليار يورو

يبدو أن فريقي ريال مدريد وبرشلونة أرادا تحصين لاعبي الفريقين وربطهما بعقود تتضمن بنودا جزائية خرافية لكسر هذه العقود والانتقال -دون مفاوضات- إلى فريق آخر في حال دفع قيمة العقد الجزائي.

ووصل قيمة البند الجزائي في عدد من العقود إلى مليار يورو، وكان الإسباني أنسو فاتي آخر المنضمين إلى هذه القائمة القصيرة التي تضم عددا قليلا من اللاعبين يلعبون في الميرينغي والبرسا.

والقائمة تضم: