فايكانو يغرق برشلونة في الليغا

عمّق رايو فايكانو جراح ضيفه برشلونة، بعدما ألحق به خسارته الثالثة في الدوري الإسباني لكرة القدم والثانية على التوالي، عقب تغلبه عليه بهدف نظيف اليوم الأربعاء في المرحلة الـ11 للمسابقة.

وشهدت المرحلة أيضا تعادل إشبيلية 1-1 مع مضيفه ريال مايوركا.

بتلك النتيجة، واصل برشلونة الابتعاد عن صراع قمة ترتيب المسابقة، التي فقد لقبها في الموسمين الماضيين، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع وما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد فايكانو الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم، والثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 19 نقطة في المركز الخامس مؤقتا حتى انتهاء بقية مباريات المرحلة.

وجاء هدف فايكانو الوحيد عن طريق النجم الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو (30)، قبل أن يهدر برشلونة فرصة حصد نقطة التعادل على أقل تقدير، بعدما أضاع لاعبه الهولندي ممفيس ديباي ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وبينما حافظ فايكانو على سجله خاليا من الهزائم على ملعبه في البطولة خلال الموسم الحالي، فإن برشلونة واصل عجزه عن تحقيق أي انتصار خارج قواعده في الموسم الحالي.

تأتي تلك الخسارة، لتضاعف جراح برشلونة الذي ما زالت جماهيره تشعر بالإحباط من خسارة الفريق 1-2 على ملعبه أمام منافسه التقليدي ريال مدريد في المرحلة الماضية.