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تسريب قائمة الفائزين بالكرة الذهبية

Soccer Football - La Liga Santander - Real Madrid v Rayo Vallecano - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - December 15, 2018 The Ballon d'Or trophy inside the stadium before the match REUTERS/Juan Medina
عام 2018 عندما فاز لوكا مودريتش بالكرة الذهبية، حدث شيء مشابه بتسريب القائمة التي تبين صحتها لاحقا (رويترز)
27/10/2021

أثبتت جائزة الكرة الذهبية هذا العام، أن التنبؤ بهوية الفائز أصعب بكثير مما كان عليه في المواسم السابقة، خاصة أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليسا المرشحين الصريحين، كما كان المعتاد على مدار العقد الماضي.

وفي عام 2021، هناك العديد من الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة، مثل جورجينيو، لاعب وسط تشلسي وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

ومع ذلك، ظهرت صورة مسربة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فوز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بالجائزة، ويتصدر البولندي القائمة بـ627 صوتا، وميسي في المركز الثاني، وبنزيمة في المركز الثالث.

ويظهر كريستيانو رونالدو في المركز التاسع ولوكا مودريتش في المركز الـ12. ويحتل الإسباني بيدري لاعب برشلونة المرتبة الـ18 متفوقًا على نيمار بمركز واحد.

فيما يحتل الثنائي كليان مبابي وإيرلينغ هالاند، اللذان من المتوقع أن يهيمنا على كرة القدم العالمية خلال العقد المقبل، المركزين السادس والثامن على التوالي.

واللافت أنه عام 2018 عندما فاز لوكا مودريتش بالكرة الذهبية، حدث شيء مشابه بتسريب القائمة التي تبين صحتها لاحقا.

ومما يعزز الشكوك أن نتيجة 2021 عرفت بالفعل، لأن التصويت أُغلق، لذلك يبقى الآن أن نرى ما إذا كانت هذه القائمة ستثبت أنها صحيحة في 29 الشهر المقبل، عندما تعلن النتائج.

المصدر : مواقع إلكترونية

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ماذا فعل ميسي في 2021 ليستحق الكرة الذهبية؟

يتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متنافسي ماراثون جائزة الكرة الذهبية المستمر منذ بداية عام 2021، وينتهي في 29 من الشهر الجاري بكشف مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن اسم الفائز.

Published On 21/10/2021
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