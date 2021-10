تسريب قائمة الفائزين بالكرة الذهبية

أثبتت جائزة الكرة الذهبية هذا العام، أن التنبؤ بهوية الفائز أصعب بكثير مما كان عليه في المواسم السابقة، خاصة أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليسا المرشحين الصريحين، كما كان المعتاد على مدار العقد الماضي.

وفي عام 2021، هناك العديد من الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة، مثل جورجينيو، لاعب وسط تشلسي وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

ومع ذلك، ظهرت صورة مسربة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فوز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بالجائزة، ويتصدر البولندي القائمة بـ627 صوتا، وميسي في المركز الثاني، وبنزيمة في المركز الثالث.

Marca shared this supposedly leaked Ballon d’Or votes list. Lewa winner and Mo fourth. The good news? Jorginho not winning, if true. pic.twitter.com/IFqbVDqfwj

ويظهر كريستيانو رونالدو في المركز التاسع ولوكا مودريتش في المركز الـ12. ويحتل الإسباني بيدري لاعب برشلونة المرتبة الـ18 متفوقًا على نيمار بمركز واحد.

فيما يحتل الثنائي كليان مبابي وإيرلينغ هالاند، اللذان من المتوقع أن يهيمنا على كرة القدم العالمية خلال العقد المقبل، المركزين السادس والثامن على التوالي.

واللافت أنه عام 2018 عندما فاز لوكا مودريتش بالكرة الذهبية، حدث شيء مشابه بتسريب القائمة التي تبين صحتها لاحقا.

According to the leaked list, Luka Modric has won the 2018 Ballon d'Or , ending 10 years dominance of Messi and Cristiano. pic.twitter.com/l0vjpl0jcJ

— Football Stuff (@FootbalIStuff) December 3, 2018