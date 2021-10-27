Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

"آر بي جي" ثلاثي ريال مدريد الجديد.. أنشيلوتي يريد إعادة تجربة "بي بي سي"

Vinicius and Rodrygo Karim Benzema
أنشيلوتي يطبخ -على نار هادئة- ثلاثيا جديدا يضم بنزيمة (يمين) وفينيسيوس جونيور (وسط) ورودريغو (مواقع التواصل)
27/10/2021

قبل التوقف الدولي، تعرض ريال مدريد لهزيمتين صادمتين أمام فريق "شريف" المولدوفي في دوري الأبطال وإسبانيول في الليغا، مما دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي -مدرب الفريق- إلى البحث عن إجابات وأسباب هاتين الهزيمتين.

19 يومًا بعيدا عن ضغط المباريات، سمحت لأنشيلوتي بالتراجع خطوة إلى الوراء والتفكير في أخطائه، والعودة بخطة واضحة.

وقرر أن أفضل طريقة لعب للملكي هي 4-3-3، هذه الخطة لم يخفِها أو يفاجئ بها خصومه بل كشف عنها في أحد مؤتمراته الصحفية، ويستخدمها ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري الأبطال وبرشلونة في الكلاسيكو؛ وأظهرت نتيجتا المباراتين أن قراره صحيح.

وأدرك أنشيلوتي أن عليه الفوز بالمباراتين، وعاد إلى النظام الذي كان يؤتي ثماره، عندما كان لديه ثلاثي ناري في الهجوم يضم كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيمة "بي بي سي".

ومع إصابة بيل ورحيل رونالدو، تقدم الشابان البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو إلى الساحة، وقدما مستوى عاليا، فضلا عن بنزيمة الذي يتطور في كل مباراة يلعبها هذا الموسم  إلى درجة أنه بات منافسا جدّيا على الكرة الذهبية.

في الكلاسيكو، نجحت الخطة، وترك ريال مدريد الاستحواذ لبرشلونة وشنّ هجمات مرتدة ضد الكتالونيين، حيث تسبب فينيسيوس في كل أنواع المشاكل لأوسكار مينغيزا على وجه الخصوص.

وكذلك نجحت الخطة ضد الفريق الأوكراني.

فينيسيوس عماد الخطة

يعرف أنشيلوتي أن فينيسيوس لاعب حاسم، ويرتقي بمستواه إلى الطموح والآمال التي كانت تُعوّل عليه عندما وصل إلى النادي أول مرة، كما أن فينيسيوس يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا لفريقه ويتعين عليه أن يلعب عندما يكون متاحًا.

ويساعد وجود فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيسر أيضًا، فالظهير الفرنسي يوفر حماية دفاعية، بحيث لا يضطر فينيسيوس إلى العودة إلى الوراء كما يفعل مع لاعب آخر يلعب خلفه.

ويبقى أن نرى كيف سيكون أداء "لوس بلانكوس" ضد الفرق التي تتكتل في الدفاع وتضيق المساحات أمام لاعبيه لمنعهم من بناء الهجمات وشن أخرى مرتدة، لكن أسلوب 4-3-3 والهجوم المضاد يبدو أنه سيخدمهم جيدا ضد الفرق الكبيرة هذا الموسم.

المصدر : ماركا

حول هذه القصة

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga Santander

جماهير برشلونة الغاضبة تحاول الاعتداء على كومان بعد الهزيمة أمام ريال مدريد.. والنادي يدين العنف

أظهر مقطع فيديو متداول محاولات الاعتداء على مدرب نادي برشلونة الهولندي رونالد كومان، وذلك أثناء خروجه بسيارته مع زوجته من ملعب كامب نو، عقب الخسارة 1-2 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

Published On 24/10/2021
FC Barcelona v Dinamo Kiev: Group E - UEFA Champions League

برشلونة يلتقي ريال مدريد وليفربول يواجه مانشستر يونايتد وسان جيرمان ضد مرسيليا.. قمم أوروبية حديدية

على كل جماهير وعشاق كرة القدم أن يأخذوا عطلة من جميع أعمالهم ويجلسون اليوم أمام شاشات التلفاز لمشاهدة 4 قمم كروية لا يمكن تفويتها في إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا.

Published On 24/10/2021
المزيد من كرة قدم

ميسي يغيب عن تدريبات سان جيرمان واستبعاد مبابي من مواجهة ليل

Champions League - Group A - Paris St Germain v RB Leipzig

رسميا.. برشلونة يعين بارجوان مدربا مؤقتا خلفا لكومان

باسم بارجوان مدرب برشلونة الجديد

الصحافة الإسبانية: تشافي خليفة كومان في تدريب برشلونة

blogs تشافي

أغنية جديدة لجماهير ليفربول تتغزل بصلاح وتطالب بالحفاظ عليه

Atletico Madrid vs Liverpool - UEFA Champions League
الأكثر قراءة

دواء رخيص للغاية ويؤخذ عن طريق الفم قلل فترات البقاء في المستشفى لمرضى كورونا

فلوفوكسامين fluvoxamine

يوم صرخ عبد الناصر: فليبق كل في مكانه.. جدل مستمر بشأن حادث المنشية

جمال عبد الناصر أثناء إلقاءه خطابا في ميدان المنشية يالإسكندرية شمال مصر احتفالا بعيد الجلاء

واشنطن بوست: مصر ودول خليجية وراء الاستيلاء على السلطة في السودان وتونس

أنقرة تعلق على أنباء الاستعداد لإطلاق عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا

قوات عسكرية تركية في شمال سوريا - لتقرير ماذا ينتظر إدلب -رامي الخلف