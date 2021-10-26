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كرة قدم

كيميتش لاعب بايرن ميونخ يرفض التطعيم ضد كورونا.. والفريق البافاري: اللقاح ليس إلزاميا

FC Bayern München v TSG Hoffenheim - Bundesliga
كيميتش يرفض التطعيم بسبب مخاوف من آثاره الجانبية الطويلة المدى (غيتي)
26/10/2021

شجع بايرن ميونخ -بطل الدوري الألماني لكرة القدم- لاعبيه على التطعيم ضد كوفيد-19، لكنه أكد أنه ليس إلزاميا، وسط ضجة أثارها إعلان جوشوا كيميتش رفضه للقاح.

وقال الدولي الألماني -السبت الماضي- إنه يرفض التطعيم بسبب مخاوف من آثاره الجانبية الطويلة المدى. لكنه قال إنه ربما يأخذ التطعيم مستقبلا.

وتسبب هذا الأمر في عاصفة من الانتقادات عبر ألمانيا؛ حيث قال كثيرون إنه يتعين على لاعبي كرة القدم أن يكونوا مثلا أعلى يحتذى للجميع.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- إن أكثر من 90% من اللاعبين والأطقم الفنية في أرفع درجتين للدوري تطعموا.

وقال "أوليفر كان" -الرئيس التنفيذي لبايرن- للصحفيين أمس الاثنين "لا يسعنا سوى توجيه النصائح للجميع بضرورة التطعيم. أكد النادي ذلك من خلال العديد من الإجراءات.. في نهاية المطاف يتعين علينا احترام جميع الآراء المختلفة".

المصدر : وكالات

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