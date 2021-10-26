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كومان يعلق على اعتداء جماهير برشلونة الغاضبة على سيارته

LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid
كومان: أكانوا من مشجعي برشلونة أو أشخاصا عاديين، فهؤلاء لديهم مشاكل عندما يتعلق الأمر بالتعليم (رويترز)
26/10/2021

العشرات من جماهير برشلونة حاولت -في غياب الأمن- الاعتداء على رونالد كومان، أول أمس الأحد، أثناء خروجه بسيارته مع زوجته من ملعب كامب نو، عقب الخسارة 1-2 أمام ريال مدريد في الليغا، الأمر الذي استدعى ردا من المدرب الهولندي.

وحاول كومان -خلال مؤتمر صحفي- أن يكون دبلوماسيا إلى حد ما في هذه القضية، حسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وقال كومان "صحيح أنني لا أحب ما حدث عندما كنت في السيارة، لكني أحب الأشخاص الذين يعرفون أفضل".

وتابع "أنا في المكان الذي يجب أن أكون فيه وأريد أن أستمتع بنفسي. أعرف كيف (أتعامل مع الضغوط)، أريد أن أستمتع بما أقوم به، إذا كانت 8 سنوات، أو 3 أشهر.. فلا مشكلة".

وعندما ضغط عليه مرة أخرى بشأن قضية الأنصار المحيطين بسيارته، رد كومان بشكل أكثر وضوحا.

وعلق "لا أعتقد أن هناك حلا. إنها مشكلة اجتماعية بالنسبة لي.. أكانوا من مشجعي برشلونة أو أشخاصا عاديين، فهؤلاء لديهم مشاكل عندما يتعلق الأمر بالتعليم. إنهم لا يعرفون القواعد والقيم".

وأوضح "كانت الأجواء على أرض الملعب، حتى عند التأخر بهدفين نظيفين، عكس ذلك. ليس عليك أن تولي الكثير من الاهتمام لهؤلاء الناس".

وتابع "مع الفيديو والتسجيل.. نشاهد هذا بالفعل هنا كل يوم. هذه المرة كنت أنا وحدي، لكن عليك أن تعرف أن نفس الشيء قد حدث للعديد من اللاعبين، مع عائلاتهم.. ربما لكوني مسؤولا، كان الأمر مبالغًا فيه. لقد حدث حتى لـ[كارليس] بويول، إذ لا يمكنك الخروج من الملعب مثل أي شخص آخر، وعليك أن تجد طريقًا.. إنها مشكلة اجتماعية".

المصدر : ماركا

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