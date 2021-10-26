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راموس يقترب من العودة وفيراتي يغيب.. خبر حلو وآخر مر في سان جيرمان

سيرجيو راموس لاعب سان جيرمان (مواقع التواصل)
راموس لم يسجل ظهوره الأول مع سان جيرمان هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق (مواقع التواصل)
26/10/2021-|آخر تحديث: 26/10/202109:46 PM (مكة المكرمة)

أعلن باريس سان جيرمان أنه ينتظر عودة سيرجيو راموس إلى تدريبات الفريق في الأسبوع المقبل بعد فترة غياب بسبب الإصابة، بينما يتوقع غياب ماركو فيراتي عن الملاعب لنحو شهر.

وانضم راموس إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد قبل بداية هذا الموسم، وذلك بعد أن قضى 16 عاما مع الفريق الملكي.

وكان راموس ضمن مجموعة من الصفقات البارزة التي أبرمها سان جيرمان في سوق الانتقالات، حيث ضم الفريق أيضا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيانلويجي دوناروما وجيورجينيو فاينالدوم وأشرف حكيمي.

لكن راموس لم يسجل ظهوره الأول مع سان جيرمان حتى الآن بعدما تعرض لإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) في نهاية يوليو/تموز، وذلك بعد أن غاب عن الملاعب لفترات من الموسم الماضي بسبب مشكلات تتعلق باللياقة ومشكلة في ربلة الساق أيضا.

وتوخى سان جيرمان الحذر بشأن عودة راموس إلى التدريبات من أجل تفادي تفاقم إصابته، لكن يبدو أنه بات قريبا من تسجيل ظهوره الأول.

وذكر سان جيرمان عبر موقعه على الإنترنت: "برنامج تعافي سيرجيو راموس، الذي جرى تنسيقه من جانب الجهاز الطبي، يتطور كما كان مخططا له".

وأضاف "يتوقع أن يتمكن من بدء التدريبات مع بقية لاعبي الفريق في الأسبوع المقبل".

أما فيراتي، فيترجح غيابه لفترة بسبب إصابة في أعلى الفخذ، ويتوقع النادي أن يستغرق التعافي نحو شهر.

وبذلك، سيغيب الإيطالي الدولي فيراتي عن الفريق في مبارياته الخمس المقبلة في كل المسابقات، ومن بينها مباراتاه في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ ومانشستر سيتي.

كذلك كشف النادي أن الشكوك تحوم حول مشاركة كليان مبابي في المباراة المقررة أمام لِيل يوم الجمعة المقبل، بسبب وعكة صحية، وسيجري تقييم حالته خلال اليومين المقبلين.

المصدر : وكالات

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