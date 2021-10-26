أقسى الهزائم في مسيرة رونالدو

خماسية ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد الأحد الماضي بالبريميرليغ لم ولن تنسى قريبا، ليس لأنها فقط أقسى هزيمة تلقاها "المانيو" منذ 1955، بل لأنها جاءت بوجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إذ كانت جماهير "الشياطين الحمر" تنتظر وتنظر إلى "الدون" على أنه القطعة المفقودة لعودة اليونايتد إلى درب الانتصارات وطريق الألقاب ولكن هذا لم يحصل.

وتعد نتيجة الخسارة القاسية أمام "الليفر" هي "الأكبر" في مسيرة "صاروخ ماديرا" وكان قد تكبدها مرة واحدة في مسيرته من قبل.