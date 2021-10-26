لا تزال تداعيات النتيجة الساحقة التي خسر بها مانشستر يونايتد أمام ليفربول في “أولد ترافورد” أمس الأحد تزلزل مدينة مانشستر، وتستجلب ردود الأفعال والتبرير والاعتذار من الجماهير.
أقسى الهزائم في مسيرة رونالدو
26/10/2021
خماسية ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد الأحد الماضي بالبريميرليغ لم ولن تنسى قريبا، ليس لأنها فقط أقسى هزيمة تلقاها "المانيو" منذ 1955، بل لأنها جاءت بوجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
إذ كانت جماهير "الشياطين الحمر" تنتظر وتنظر إلى "الدون" على أنه القطعة المفقودة لعودة اليونايتد إلى درب الانتصارات وطريق الألقاب ولكن هذا لم يحصل.
وتعد نتيجة الخسارة القاسية أمام "الليفر" هي "الأكبر" في مسيرة "صاروخ ماديرا" وكان قد تكبدها مرة واحدة في مسيرته من قبل.
- موسم 2010-2011: خسارة ريال مدريد بخماسية نظيفة أمام برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم.
- موسم 2014-2015: خسارة ريال مدريد برباعية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في الليغا.
- عام 2014: خسارة منتخب البرتغال أمام ألمانيا برباعية نظيفة في دور المجموعات بمونديال البرازيل 2014.
- موسم 2015-2016: خسارة ريال مدريد أمام برشلونة برباعية نظيفة في الليغا.
المصدر : مواقع إلكترونية