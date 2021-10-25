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كرة قدم

رونالدو يواسي الجماهير بعد هزيمة مانشستر يونايتد المذلة أمام ليفربول

Manchester United v Liverpool - Premier League
رونالدو لجأ إلى حسابه الرسمي على "إنستغرام" ليكتب منشورا تضمن اعترافا واعتذارا (غيتي)
25/10/2021

لا تزال تداعيات النتيجة الساحقة التي خسر بها مانشستر يونايتد أمام ليفربول في "أولد ترافورد" أمس الأحد تزلزل مدينة مانشستر، وتستجلب ردود الأفعال والتبرير والاعتذار من الجماهير.

وأحد هؤلاء هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كانت تنتظره جماهير "المانيو" لقيادتها نحو الأمجاد واستعادة نغمة الألقاب، ولكن سفن رونالدو لم تسر كما تشتهي رياح جماهير "الشياطين الحمر"، وأغرق "الريدز" هذه السفن في معقلها بخماسية نظيفة وغير مسبوقة منذ عشرات السنوات.

ولجأ رونالدو إلى حسابه الرسمي على "إنستغرام" ليكتب منشورا تضمن اعترافا واعتذارا، فكتب "في بعض الأحيان، تكون النتيجة ليست التي نكافح من أجلها، ونريدها؛ وهذا علينا، وعلينا فقط، ويجب أن نلوم أنفسنا. جماهيرنا كانت -مرة أخرى- مذهلة في دعمها المستمر، إنهم يستحقون أفضل من هذا، وأفضل بكثير، والأمر متروك لنا لتقديمه. الوقت حان الآن".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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