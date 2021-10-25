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كرة قدم

رونالدو يخرج عن طوره ويركل لاعب ليفربول.. فيديو صادم

Premier League - Manchester United v Liverpool
الأمر كاد أن يصل إلى الاشتباك بالأيدي وحصل هرج ومرج بين لاعبي الفريقين (رويترز)
25/10/2021

يبدو أن الخسارة الساحقة التي تعرض لها مانشستر يونايتد في معقله أمام ليفربول بخماسية نظيفة أخرجت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن طوره.

ففي الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "الريدز" بثلاثية نظيفة، انفرد "الدون" بحارس ليفربول أليسون، ولكن الأخير منعه من تسجيل الهدف الأول، لتصل الكرة إلى الشاب كورتيس جونز لاعب "الليفر"، الذي حاول مراوغة رونالدو ليرتكب الأخير خطأ عليه ويركله عندما كان اللاعب على الأرض.

وبعد الحادثة حصل هرج ومرج بين لاعبي الفريقين، كادت أن تصل إلى الاشتباك بالأيدي، الأمر الذي دفع الحكم أنطونيو تيلور للتدخل ورفع البطاقة الصفراء في وجه رونالدو.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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