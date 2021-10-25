أحرز لاعب الوسط البلجيكي سيريل نغونغي هدفا مذهلا على طريقة "ركلة العقرب" لصالح فريقه غرونينغين ضد نادي إي زد ألكمار، في الدوري الهولندي لكرة القدم، أمس الأحد.

وسجل اللاعب الشاب (21 عاما) هدفه المميز من لمسة واحدة بعقب القدم، في مباراة فريقه التي انتهت بنتيجة 2-صفر أمام ضيفه ألكمار.

ونشر نادي غرونينغين هدف لاعبه على صفحته الرسمية في موقع تويتر، معلقا عليه: "لحظة الأسبوع، يا له من هدف".

وتداولت صفحات رياضية الهدف، لافتة إلى المهارة الكبيرة التي سجله بها نغونغي على طريقة ركلة العقرب.

وتفاعل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع الهدف، قائلا عنه: "للمشاهدة والاستمتاع، مهارة رائعة".