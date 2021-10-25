Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

ركلة العقرب عنوان هدف الأسبوع في الدوري الهولندي

PSV v ADO Den Haag - Eredivisie
الدوري الهولندي يحفل بالأهداف الرائعة (غيتي)
25/10/2021

أحرز لاعب الوسط البلجيكي سيريل نغونغي هدفا مذهلا على طريقة "ركلة العقرب" لصالح فريقه غرونينغين ضد نادي إي زد ألكمار، في الدوري الهولندي لكرة القدم، أمس الأحد.

وسجل اللاعب الشاب (21 عاما) هدفه المميز من لمسة واحدة بعقب القدم، في مباراة فريقه التي انتهت بنتيجة 2-صفر أمام ضيفه ألكمار.

ونشر نادي غرونينغين هدف لاعبه على صفحته الرسمية في موقع تويتر، معلقا عليه: "لحظة الأسبوع، يا له من هدف".

وتداولت صفحات رياضية الهدف، لافتة إلى المهارة الكبيرة التي سجله بها نغونغي على طريقة ركلة العقرب.

وتفاعل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع الهدف، قائلا عنه: "للمشاهدة والاستمتاع، مهارة رائعة".

المصدر : وكالة سند
المزيد من كرة قدم

وسط فترة حاسمة أوروبيا ومحليا.. برشلونة يواجه بوكا جونيورز على كأس مارادونا في السعودية

FC Barcelona v Boca Juniors - Joan Gamper Trophy

شاهد.. يوم رفض الزمالك التعاقد مع محمد صلاح لأنه “أناني”

محمد صلاح

ادفعوا لصلاح ما يريده للبقاء في ليفربول.. دعوة للحفاظ على "أفضل لاعب في العالم" حاليا

Manchester United v Liverpool - Premier League

رونالدو يواسي الجماهير بعد هزيمة مانشستر يونايتد المذلة أمام ليفربول

Manchester United v Liverpool - Premier League
الأكثر قراءة

البرهان: حمدوك معي في البيت وتحركنا لوأد الفتنة ولن نسمح لأي مجموعة أيديولوجية بالسيطرة على البلاد

مؤتمر صحفي ل عبد الفتاح برهان
logo

بريطانيا وفرنسا.. جذور الكراهية بين أهم قوتين في أوروبا

بعد تغريدة للسفارة الأميركية.. أزمة السفراء الغربيين في تركيا تدخل منعطفا جديدا

A picture taken on August 20, 2018 shows a general view of the US Embassy, in Ankara. - Gunshots were fired early on Augsut 20, 2018 at the US embassy in Ankara but caused no casualties, Turkish and American officials said, amid escalating tensions between the two NATO allies. Six shots were fired at the US embassy, the Ankara governor's office said, adding that three bullets hit the iron gate and window wall. The incident come as Ankara and Washington are locked in a bitter dispute over Turkey's detention of an American pastor on terror-related charges. (Photo by STR / AFP) (Photo credit should read STR/AFP via Getty Images)

بعد 37 سنة في السجن.. الإفراج عن جورج عبد الله لم يعد يحتمل التأخير

Deir Kifa, -, LEBANON : Protestors hold banners featuring Georges Abdallah during a demonstration to call for his release outside the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) French base on January 19, 2013 in the southern city of Deir Kifa. George Ibrahim Abdallah was sentenced to life imprisonment in France in 1984 for his part in the 1982 murders of two diplomats, Charles Robert Day, an American and Yacov Barsimantov, an Israeli, in Paris. AFP PHOTO MAHMOUD ZAYYAT