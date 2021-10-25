ركلة العقرب عنوان هدف الأسبوع في الدوري الهولندي
أحرز لاعب الوسط البلجيكي سيريل نغونغي هدفا مذهلا على طريقة "ركلة العقرب" لصالح فريقه غرونينغين ضد نادي إي زد ألكمار، في الدوري الهولندي لكرة القدم، أمس الأحد.
وسجل اللاعب الشاب (21 عاما) هدفه المميز من لمسة واحدة بعقب القدم، في مباراة فريقه التي انتهت بنتيجة 2-صفر أمام ضيفه ألكمار.
🌟 Moment van de Week: Wat een goal van @cyrilngonge27 ! 🦂
Highlights van #groaz staan nu online: https://t.co/IJ7p07Saux#trotsvanhetnoorden pic.twitter.com/2tetfnfMg0
— FC Groningen (@fcgroningen) October 25, 2021
ونشر نادي غرونينغين هدف لاعبه على صفحته الرسمية في موقع تويتر، معلقا عليه: "لحظة الأسبوع، يا له من هدف".
وتداولت صفحات رياضية الهدف، لافتة إلى المهارة الكبيرة التي سجله بها نغونغي على طريقة ركلة العقرب.
وتفاعل الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع الهدف، قائلا عنه: "للمشاهدة والاستمتاع، مهارة رائعة".
Watching and enjoying 😍
Superb skill, @cyrilngonge27 👌 https://t.co/Lk3lNbdKU5
— FIFA.com (@FIFAcom) October 25, 2021
😍 Scorpion kick!! @fifacom, are you watching!? 🏆🦂 @cyrilngonge27 pic.twitter.com/JAgeY3QLQn
— ESPN NL (@ESPNnl) October 24, 2021