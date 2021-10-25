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ديبالا ينقذ يوفنتوس من الهزيمة أمام إنتر في قمة الدوري الإيطالي

Serie A - Inter Milan v Juventus
الرقابة اللصيقة كانت أحد أسلحة يوفنتوس لإيقاف خطورة مهاجمي إنتر (رويترز)
24/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202112:36 AM (مكة المكرمة)

أحرز الأرجنتيني باولو ديبالا هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية احتسبها الحكم بعد تدخل حكم الفيديو المساعد، ليمنح يوفنتوس التعادل 1-1 مع مضيفه إنتر حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وحل يوفنتوس ضيفا على إنتر بعد انتصاره في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات، لكنه تأخر في الدقيقة 17 بهدف إيدن جيكو الذي تابع تسديدة هاكان تشالهان أوغلو المرتدة من القائم.

وضغط الفريق الضيف في الشوط الثاني بحثا على التعادل، غير أنه لم يشكل خطورة على مرمى إنتر.

لكن حكم الفيديو المساعد طلب من الحكم مراجعة تدخل من دينزل دمفريس على أليكس ساندرو ليتم احتساب ركلة جزاء، ونفذ ديبالا الركلة بنجاح في الدقيقة 89.

وانتابت إنتر حالة من الغضب بسبب القرار، وطُرد مدربه سيموني إنزاغي، لكن الفريق اكتفى بالحصول على نقطة واحدة.

وبهذا التعادل رفع إنتر رصيده إلى 18 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث، في حين أصبح رصيد يوفنتوس 15 نقطة ليصعد للمركز السادس.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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