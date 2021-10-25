خسارة مانشستر يونايتد المذلة أمام ليفربول.. يوم أسود ونتيجة تاريخية

حقق ليفربول فوزا ساحقا على مانشستر يونايتد، ليزيد الضغط على مدربه أولي غونار سولشاير، بعد الانتصار بخماسية نظيفة في ملعب "أولد ترافورد" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وللمرة الثانية فقط في تاريخه، يتلقى "المانيو" هذه الخسارة الكاسحة بخماسية نظيفة منذ فبراير/شباط 1955، عندما خسر أمام مانشستر سيتي في معقله بخماسية نظيفة أيضا.

ولأن الخسارة ثقيلة وتاريخية، استدعت ردود فعل كثيرة:

سولشاير مدرب مانشستر يونايتد: ليس من السهل قول شيء ما عدا أنه أحلك يوم مررت به مع هؤلاء اللاعبين. يمكنك إلقاء نظرة على الموسم الماضي، خسرنا أمام توتنهام 6-1، وهذه نتيجة أسوأ بأميال (أمام ليفربول)، هذه أسوأ بكثير بالنسبة لي بصفتي أنتمي لمانشستر، يجب أن أقول إنه يتعين علينا تجاوز الأمر بأسرع ما يمكن".

يورغن كلوب مدرب ليفربول: النتيجة مجنونة، سألت عما إذا كانت هناك نتيجة مماثلة في التاريخ أو لا، وستبقى مدة طويلة. كتب اللاعبون فصلا جميلا في التاريخ. هناك القليل من الهزائم في ذهني لم تكن ضرورية لكننا انتصرنا اليوم".

هاري مغواير قائد مانشستر يونايتد: لم يكن الأمر جيدا بما يكفي لهذا النادي… علينا أن نتحد، لا فائدة من إلقاء اللوم على بعضنا البعض، لكن علينا النظر إلى أنفسنا، سننظر في المرآة عندما نعود إلى ديارنا الليلة ونفكر كيف نصبح أفضل. نعتذر للجماهير، لم يكن الأمر جيدا بما يكفي لهذا النادي، لقد ظلوا معنا حتى النهاية، ونحن نقدر ذلك، ولكن علينا كفريق أن نفعل ما هو أفضل".

بول بوغبا لاعب وسط مان يونايتد: نستحق الخسارة. بصراحة، نواجه هذا النوع من المستوى منذ فترة طويلة، لم نعثر على المشكلة، وتلقينا أهدافا سهلة، وأخرى غبية. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر نضجًا، وأن نلعب بمزيد من الخبرة والقوة. نحتاج إلى التغيير، وإيجاد العقلية الصحيحة والتكتيك الصحيح".

ديفيد دي خيا حارس مان يونايتد: لعبنا كالأطفال، أشعر بالألم من أجل الجماهير؛ أعطيتم الفريق كل شيء ويجب أن نفعل الأمر نفسه.

غاري نيفيل مدافع يونايتد السابق والمحلل في "سكاي سبورتس": هل صُدمت؟ نعم، ولم أكن أعتقد أن الأمر سيكون بهذا السوء اليوم. لطالما كانت هذه مباراة صعبة في كثير من الأحيان، ولكن هذه النتيجة كانت صدمة، صدمة مطلقة. لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ، بدأ ذلك أمام ما أسميه أنصاف فرق وبمجرد أن واجهوا فريقا حقيقيا، تم القضاء عليهم".

جيمي كاراغر مدافع ليفربول السابق والمحلل في "سكاي سبورتس": هل يمكنني تصديق ما رأيته؟ لا، وأنا لا أحاول أن أكون ذكيا هنا ولكن لا أعتقد أن ليفربول كان في أفضل حالاته من حيث الاستحواذ على الكرة، لكن رباعي دفاع يونايتد مضحك، والطريقة التي يلعب بها في الوقت الحالي هزلية. لقد كانوا في حالة من الفوضى؛ لهذا السبب قلت للمشجعين تقبلوا النتيجة. لم تكن النتيجة لتصبح أفضل من ذلك. خيبة الأمل أنه كانت هناك نصف ساعة بـ10 لاعبين، لن نحصل على هذه الفرصة مرة أخرى أبدا".

باستيان شفاينشتايغر لاعب وسط يونايتد السابق: يوم صعب لجميع مشجعي مانشستر يونايتد والنادي، لكنه لم يأت من فراغ، لم يكن الأمر مفاجأة. أظهر لهم ليفربول الفارق، وهو فارق كبير. تهانينا إلى ليفربول، وآمل أن يعود مانشستر يونايتد قريبا جدا".

كريس ساتون المهاجم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز: تمسكنا بسولشاير الآن لكنه كان موجودا منذ ما يقرب من 3 سنوات. مع الصفقات الجديدة في بداية الموسم كنا نفكر في أنه يتعين على يونايتد المنافسة على اللقب، لكنني حقا لا أرى أي طريقة أخرى. يجب أن يرحل؟ بالتأكيد".