يلتقي برشلونة الإسباني مع بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراة استعراضية في المملكة العربية السعودية على كأس دييغو مارادونا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتقام النسخة الأولى من كأس مارادونا في الرياض في 14 ديسمبر/كانون الأول بعد مدة قصيرة من الذكرى السنوية لوفاة الأسطورة الأرجنتيني في بلاده عن عمر ناهز 60 عاما عقب توقف قلبه بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة في المخ.

❗برشلونة يواجه بوكا جونيورز يوم 14 ديسمبر/كانون الأول في كأس دييغو مارادونا على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض 🇸🇦 pic.twitter.com/QGEaUAEifA — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 25, 2021

ولعب مارادونا في صفوف بوكا جونيورز بين عامي 1981 و1982، قبل أن ينتقل إلى برشلونة حيث فاز معه بلقب كأس الملك، وكأس الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

وعاد مارادونا إلى بوكا جونيورز، وقضى معه عامين قبل أن يسدل الستار على مسيرته الملهمة في عام 1997.

مباراة تاريخية🔥😎

برشلونة ضد بوكا جونيورز على كأس مارادونا .. في تكريم لأسطورة الكرة العالمية 🏆⚽

خلوكم جاهزين ليوم 14 ديسمبر ❤️🙏🇸🇦

الاساطير لا يموتون 🙏🏻🙏🏻#موسم_الرياض pic.twitter.com/Jmb1YIFqIq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 25, 2021

فترة حاسمة

وتقام المباراة وسط فترة حاسمة للنادي الكتالوني هذا الموسم، بعد أسبوع من مواجهة مهمة لبرشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني في مباراته الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كما يواجه مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني يوم 11 ديسمبر/كانون الأول.

ويعود برشلونة إلى السعودية في يناير/كانون الثاني 2022 لخوض فعاليات كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

والتقى برشلونة وبوكا 10 مرات من قبل؛ آخرها كانت في كأس خوان غامبر، وانتهت بفوز النادي الكتالوني 3-0.