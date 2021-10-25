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كرة قدم

برشلونة يواجه بوكا جونيورز على كأس مارادونا في السعودية

FC Barcelona v Boca Juniors - Joan Gamper Trophy
برشلونة فاز على بوكا في كأس خوان غامبر عام 2018 (غيتي)
25/10/2021

يلتقي برشلونة الإسباني مع بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراة استعراضية في المملكة العربية السعودية على كأس دييغو مارادونا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتقام النسخة الأولى من كأس مارادونا في الرياض في 14 ديسمبر/كانون الأول بعد مدة قصيرة من الذكرى السنوية لوفاة الأسطورة الأرجنتيني في بلاده عن عمر ناهز 60 عاما عقب توقف قلبه بعد أسبوعين من خضوعه لجراحة في المخ.

ولعب مارادونا في صفوف بوكا جونيورز بين عامي 1981 و1982، قبل أن ينتقل إلى برشلونة حيث فاز معه بلقب كأس الملك، وكأس الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

وعاد مارادونا إلى بوكا جونيورز، وقضى معه عامين قبل أن يسدل الستار على مسيرته الملهمة في عام 1997.

فترة حاسمة

وتقام المباراة وسط فترة حاسمة للنادي الكتالوني هذا الموسم، بعد أسبوع من مواجهة مهمة لبرشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني في مباراته الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كما يواجه مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني يوم 11 ديسمبر/كانون الأول.

ويعود برشلونة إلى السعودية في يناير/كانون الثاني 2022 لخوض فعاليات كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

والتقى برشلونة وبوكا 10 مرات من قبل؛ آخرها كانت في كأس خوان غامبر، وانتهت بفوز النادي الكتالوني 3-0.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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