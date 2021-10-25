ادفعوا لصلاح ما يريده للبقاء في ليفربول.. دعوة للحفاظ على "أفضل لاعب في العالم" حاليا

"أفضل لاعب في العالم حاليا"، عبارة بات يكررها زملاء النجم المصري محمد صلاح في ليفربول، ومدربه يورغن كلوب، وعدد من المحللين والخبراء والمدربين السابقين.

ومن بين هؤلاء، الإسكتلندي غرايام سونيس المدرب السابق "للريدز" الذي أكد أن صلاح "أفضل لاعب في العالم" حاليا، وذلك بعد الأداء المذهل الذي يقدّمه مع "الليفر" منذ بداية الموسم الجديد في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وكتب سونيس في عموده بصحيفة التايمز "أتفق مع كلوب في أن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم هذا الموسم".

واضاف "ربما يكون لاعبًا أنانيا، ولكن هذه صفة النجوم الكبار.. هذا الأمر يحبط زملاءه في الفريق في بعض الأحيان، بخاصة المهاجم السنغالي ساديو ماني.. ومع ذلك يتقبل اللاعبون الآخرون هذه الخصلة فيه لأنه يقدم مستويات جيدة للغاية".

وأشار سونيس -الذي درّب ليفربول في تسعينيات القرن الماضي- إلى أن "أنانية صلاح المفترضة تعطي ميزة إضافية للفريق، فهو إما أن يسجل الأهداف أو يفسح المجال لزملائه"، إذ إن المدافعين عادة ما يفرضون رقابة على الدولي المصري، وذلك يفسح مساحات أمام زملائه للتسجيل، "ولذلك يصعب على أي شخص انتقاده".

وختم بالقول إن "أنانية صلاح حوّلته إلى آلة لتسجيل الأهداف".

وطالب سونيس إدارة ليفربول بعدم التفريط بـ"فخر العرب"، والعمل على تجديد عقده الذي سوف ينتهي بعد أقل من عامين.

وكانت تقارير تحدثت عن أن صلاح (29 عاما) يرفض حتى الآن التوقيع على عقد جديد ما لم لم يتضمن بندا يحدد راتبه الأسبوعي بنحو 500 ألف جنيه إسترليني (نحو 690 ألف دولار أميركي).

وذكر صلاح -في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق- أنه يودّ أن ينهي مسيرته الكروية في "الريدز"، مضيفا أن ذلك الأمر ليس في يده وإنما يعود إلى الإدارة في ملعب "أنفيلد".

وهنا يقول سونيس في مقالته "لن أتكهن بما يطلبه صلاح، ولكن يجب على ليفربول أن يلبي ما يريده".

وختم "من مصلحة إدارة الفريق أن يدفعوا له قدر ما يستطيعون من الأموال، وكذلك من مصلحة صلاح البقاء في هذا النادي الذي شهد فيه تألقه".