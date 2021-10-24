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الجماهير تفضل ميسي على بنزيمة وليفاندوفسكي ورونالدو للفوز بالكرة الذهبية

ميسي و كريستيانو رونالدو المصدر: غيتي
ميسي ورونالدو خلال إحدى حفلات توزيع جوائز الكرة الذهبية (غيتي)
24/10/2021-|آخر تحديث: 24/10/202105:51 PM (مكة المكرمة)

في إشارة جديدة على تقدمه في السباق الأشرس على الكرة الذهبية 2021، تصدر ليونيل ميسي استفتاء أجرته صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية للنجوم الأكثر حظوظا في الجائزة التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم.

ورغم رحيل ميسي عن الدوري الإسباني وبرشلونة، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، فإن 34% من قراء ماركا اختاروه للتتويج بالكرة الذهبية السابعة في تاريخه، ليبتعد عن أقرب من توّج بها بعده البرتغالي كريستيانو رونالدو (5 مرات).

واحتل كريم بنزيمة هداف ريال مدريد المركز الثاني في الاستفتاء بحصوله على 26% من الأصوات، يليه روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ (11%).

ورغم بلوغ ميسي 34 عاما، فإنه لا يزال في أفضل حالاته في عام 2021، حيث سجل 40 هدفًا إضافة إلى 14 تمريرة حاسمة في 48 مباراة مع برشلونة وباريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين.

كما توّج بكأس الملك مع برشلونة، قبل أن يقود الأرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أميركا، وهي أول بطولة يفوز بها مع المنتخب الأول.

ويحظى ميسي بدعم كبير للفوز بالكرة الذهبية حتى من بعض منافسيه للتتويج بها، وأبرزهم الإيطالي جورجينيو، الذي اعترف مؤخرًا بأنه يعتقد أن ميسي يستحق الفوز بها.

وقال جورجينيو في مقابلة أجريت معه مؤخرًا "إذا فزت بالكرة الذهبية بدلاً من ميسي فستكون فضيحة، يجب أن يفوز بها دائمًا".

ويعد ميسي مع جورجينيو وبنزيمة وليفاندوفسكي، إضافة إلى كريستيانو رونالدو، أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية التي سيكشف عن المتوج بها يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني القادم في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

المصدر : ماركا
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