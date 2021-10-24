Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

محمد صلاح يصبح الهداف الأفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز

Premier League - Manchester United v Liverpool
صلاح سجل ثلاثية في مرمى يونايتد (رويترز)
24/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202101:40 AM (مكة المكرمة)

أحرز المهاجم المصري محمد صلاح 3 أهداف أمام مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ليصبح الهداف الأفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 107 أهداف.

وكان صلاح يتقاسم صدارة قائمة الأفريقي الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي مع ديدييه دروغبا لاعب ساحل العاج وتشلسي السابق برصيد 104 أهداف لكل منهما.

وانفرد المهاجم المصري بصدارة القائمة عندما هز الشباك في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف هدفين في الدقيقتين 45 و49 ليعزز تقدم ليفربول 5-0.

وسجل مهاجم بازل السويسري السابق 105 أهداف مع ليفربول، وهدفين مع تشلسي الذي لعب في صفوفه ما بين 2014 و2016.

 

كما مدد صلاح، البالغ عمره 29 عاما، رقمه القياسي بهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي مع ليفربول.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

Watford v Liverpool - Premier League

محمد صلاح: مستقبلي مع ليفربول ليس بيدي

قال الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه يرغب في الاستمرار مع ناديه، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حتى اعتزاله لكن مستقبله في ملعب أنفيلد ليس بيده.

Published On 22/10/2021
Champions League Final - Real Madrid v Liverpool

كلوب يقارن بين رونالدو وصلاح ويخشى انتفاضة مانشستر يونايتد أمام ليفربول

عقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول مقارنة بين مميزات هداف فريقه محمد صلاح ونجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، وذلك قبل مواجهة الفريقين الأحد القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Published On 22/10/2021
المزيد من كرة قدم

ديبالا ينقذ يوفنتوس من الهزيمة أمام إنتر في قمة الدوري الإيطالي

Serie A - Inter Milan v Juventus

شاهد- جماهير برشلونة الغاضبة تحاول الاعتداء على كومان مع زوجته بعد خسارة الكلاسيكو.. والنادي يدين العنف

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga Santander

بالفيديو.. ماذا قال صلاح عن اكتساح مانشستر يونايتد وثلاثيته على مسرح الأحلام؟

Premier League - Manchester United v Liverpool

بالفيديو.. ثلاثية صلاح تقود ليفربول لفوز تاريخي ساحق على مانشستر يونايتد في البريميرليغ

Premier League - Manchester United v Liverpool
الأكثر قراءة

اعتقال رئيس وأعضاء الحكومة.. أنباء عن انقلاب عسكري بالسودان والقوى المدنية تدعو الشعب للتدفق إلى الشوارع

Sudan's paramilitary Rapid Support Forces (RSF) soldiers secure a site where Lieutenant General Mohamed Hamdan Dagalo, the deputy head of the military council and head of RSF, attends a meeting in Khartoum, Sudan, June 18, 2019. REUTERS/Umit Bektas

أردوغان فضل التضحية بسفراء 10 دول على إطلاق سراحه.. من هو عثمان كافالا؟

رجل الأعمال التركي الموقوف عثمان كافالا

“ما كان ينبغي أن أركب على الإطلاق”.. قصة سوري حوصر 4 سنوات في سفينة مهجورة

أربع سنوات في سفينة مهجورة.. عذابات بحار سوري تخلى عنه مالك السفينة- الصور من .la-croix.

مغامرة مظلمة في الرومانسية والرعب.. “الفارس الأخضر” فيلم لا شبيه له ولن تنساه