أحرز المهاجم المصري محمد صلاح 3 أهداف أمام مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ليصبح الهداف الأفريقي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 107 أهداف.

وكان صلاح يتقاسم صدارة قائمة الأفريقي الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي مع ديدييه دروغبا لاعب ساحل العاج وتشلسي السابق برصيد 104 أهداف لكل منهما.

حان وقت جرعة السعادة الليفربولية قبل النوم 😍 استمتعوا بأداء🖐️نجوم من الريدز في أبرز لقطات الانتصار الكبير وثلاثية الملك المذهلة ❤️#يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/WZTx1yjJPS — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 24, 2021

وانفرد المهاجم المصري بصدارة القائمة عندما هز الشباك في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف هدفين في الدقيقتين 45 و49 ليعزز تقدم ليفربول 5-0.

وسجل مهاجم بازل السويسري السابق 105 أهداف مع ليفربول، وهدفين مع تشلسي الذي لعب في صفوفه ما بين 2014 و2016.

🔢 محمد صلاح باختصار 👇 ▪️ أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في جميع المسابقات في تاريخ نادي #ليفربول ▪️ أول لاعب يسجل لليفربول في 3 مباريات متتالية على أرض #مانشستر_يونايتد في جميع المسابقات ▪️ أول لاعب إفريقي يسجل 107 أهداف في #الدوري_الإنكليزي 💬 من يستطيع إيقافه؟ pic.twitter.com/O1Yh93MiBN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2021

كما مدد صلاح، البالغ عمره 29 عاما، رقمه القياسي بهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي مع ليفربول.