أكد النجم الدولي المصري محمد صلاح أن الأهم لديه هو الحصول على النقاط الثلاث ومعاونة زملائه في تسجيل الأهداف، فذلك يشغله أكثر من إحرازه الأهداف مع فريقه ليفربول.

وأحرز صلاح 3 أهداف (هاتريك) وقام بصناعة هدف آخر، ليقود فريقه ليفربول إلى اكتساح مضيفه مانشستر يونايتد 5-0، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

حان وقت جرعة السعادة الليفربولية قبل النوم 😍 استمتعوا بأداء🖐️نجوم من الريدز في أبرز لقطات الانتصار الكبير وثلاثية الملك المذهلة ❤️#يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/WZTx1yjJPS — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 24, 2021

وقال صلاح -في تصريحات إعلامية- عقب المباراة التي جرت بملعب أولد ترافورد، معقل يونايتد، "من العظيم الفوز بخماسية بيضاء على مسرح الأحلام. كانت المباراة صعبة في البداية ومحتدمة، لكننا لعبنا بأسلوبنا وأدّينا بقوة منذ البداية".

🔢 محمد صلاح باختصار 👇 ▪️ أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في جميع المسابقات في تاريخ نادي #ليفربول ▪️ أول لاعب يسجل لليفربول في 3 مباريات متتالية على أرض #مانشستر_يونايتد في جميع المسابقات ▪️ أول لاعب إفريقي يسجل 107 أهداف في #الدوري_الإنكليزي 💬 من يستطيع إيقافه؟ pic.twitter.com/O1Yh93MiBN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2021

وأضاف "أردنا أن نبلي بلاء حسنا على أرض الملعب، كنا جاهزين وأردنا القبض على مجريات المباراة بنسبة 100%. حاولنا أن نلعب بأسلوبنا المعتاد، وأن نستحوذ على الكرة ونخترق دفاع يونايتد، وحظينا بالفرص وسجلنا فيها".

وأوضح نجم ليفربول "دائما ما أكون سعيدا بتسجيل الأهداف، ولكنني أسعد أكثر بدور صانع الألعاب لزملائي. أحاول بذل أقصى الجهد من أجل منح فريقي النقاط الثلاث؛ فهو يمثل أولوية لي".

وأكد صلاح "نطمح بكل تأكيد إلى التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، اعتدنا هذه الأمور منذ سنتين، نفكر في كل مباراة على حدة، ونفكر في الفوز خارج القواعد. في النهاية حصلنا على 3 نقاط، ونفكر الآن في المباراة المقبلة".

Away end 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗲𝘀 😍 pic.twitter.com/gmzgHBDYco — Liverpool FC (@LFC) October 24, 2021

وتابع صلاح "منذ بداية الموسم حاولنا أن نفوز بكل مباراة. إذا أردت الفوز باللقب فيتعين عليك حصد كل النقاط الممكنة؛ كنا جاهزين من الناحية الذهنية، ولقينا تحفيزا جيدا من جانب المدرب".

واختتم النجم المصري حديثه قائلا "قبل الذهاب إلى الملعب فكرنا في الانتصار وحتى بعد نهاية الشوط الأول، وتقدمنا 4-0، تحدثنا إلى بعضنا بعضا وقلنا إن علينا تسجيل مزيد من الأهداف؛ كنا ندرك أن المباراة صعبة ولكن الأمور جاءت على ما يرام".

وافتتح نابي كيتا التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى تمريرة حاسمة من صلاح، قبل أن يضيف ديوغو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وببراعة شديدة نجح صلاح في تسجيل ثلاثية ليكمل خماسية ليفربول، في الدقائق 38 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و50.

أرقام قياسية

وبهذه الأهداف الثلاثة، واصل صلاح هوايته في هز الشباك في المباراة العاشرة على التوالي في مختلف المسابقات، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، في حين بات أول لاعب أيضا في تاريخ النادي العريق يهز شباك يونايتد في 3 مباريات متتالية بجميع البطولات على ملعب أولد ترافورد.

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

كما انفرد النجم المصري بصدارة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 107 أهداف، بعدما كان يتقاسمه مع النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا (104 أهداف).

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول إلى 21 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق نقطة خلف تشلسي المتصدر، في حين تجمد رصيد يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.