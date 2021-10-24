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كرة قدم|مصر

عودة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك بقرار قضائي

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور
مصدر قضائي: قرار محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى منصور يعد حكم أول درجة (مواقع التواصل)
عمرو جمال
24/10/2021-|آخر تحديث: 24/10/202103:59 PM (مكة المكرمة)

القاهرة– عاد المستشار مرتضى منصور لتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن قبلت محكمة القضاء الإداري طعن منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الشباب أشرف صبحي تجميد مجلس إدارة الزمالك، وعودته لرئاسة النادي.

وطالب مرتضى في دعوته القضائية بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم "694" بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والذي جاء بمادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بالوزارة.

وكان وزير الشباب والرياضة أصدر قرارا بوقف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أو لحين انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

 

العدل أساس الملك

من جانبه، أشاد مرتضى منصور بالقضاء المصري العادل، وشكر كل من سانده في الفترة التي ابتعد فيها عن نادي الزمالك، مشيرا إلى أن الحكم نصر عظيم، وأكد عدم وجود مخالفات مالية كما ادّعى البعض.
وطمأن منصور جماهير الزمالك -في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب- أنه لن يتسبب في أي أزمات لنادي الزمالك، نافيا وجود أي نية لديه للمساس بالجهاز الفني، بخاصة المدير الفني كارتيرون، كما توقع البعض.
وأوضح أنه أبلغ وزير الرياضة نيته تأجيل المطالبة بتنفيذ الحكم إلى ما بعد قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة للدوري المصري في الخامس من الشهر القادم، حرصا على استقرار الفريق.
وبشأن نيته خوض انتخابات النادي المقبلة، أكد مرتضى منصور أن هذا القرار يخص عائلته، بعد كل ما عانته في الفترة الماضية، وأنه يستشيرها قبل إعلان قراره النهائي.

خلاف بين الجماهير

خبر الحكم بعودة منصور انتشر بمواقع التواصل كالنار في الهشيم، واختلفت ردود جماهير "القلعة البيضاء" حوله بين مؤيد ومعارض، كما لم تغب جماهير الأهلي (المنافس التقليدي) عن المشاركة في التعليق على الخبر.

مؤيدو منصور أبدوا سعادة بالغة بعودته لمقعد رئاسة النادي الذي تم تنحيته عنه -حسب رؤيتهم- بفعل فاعل، وقدموا التهنئة لجماهير الزمالك.

أما المعارضون فقد أبدوا تعجبهم من صدور القرار بعد كشف كل الأزمات التي تسبب بها منصور للنادي من إغراقه في الديون والنزاعات المالية التي تسببت في إيقاف القيد وحرمان الزمالك من ضم لاعبين جدد، وأبدى عدد منهم تخوفه من انشغال مرتضى -حال عودته- بتصفية الحسابات مع معارضيه.

 

 

فرحة حمراء

في المقابل، أبدى عدد من جماهير الأهلي سعادة واضحة بعودة منصور، والذي يعني -من وجهة نظرهم- عودة الأزمات للنادي المنافس وتسهيل مهمة فريقهم في الحصول على البطولات.

وبعيدا عن الرياضة، كان لعدد من رواد مواقع التواصل رأي آخر في عودة منصور، حيث رأى بعضهم أن الغرض من عودته، في هذا التوقيت، شغل الرأي العام عن الأزمات المتتالية في التعليم والاقتصاد وغيرها.

 

احترام القضاء

من جانبه قال وزير الشباب -في تصريحات لـ "بوابة أخبار اليوم"- أن الوزارة تحترم أحكام القضاء، مضيفا أن "الموقف القانوني يدرس بشكل كامل، بما يتماشى مع أحكام القضاء، وعدم الإضرار بنادي الزمالك".

وشدد صبحي على أن الوزارة ستحاول الحفاظ على النادي كما فعلت خلال الفترة الماضية، مع تطبيق القانون. وأكد أنه سيطعن في الحكم إذا كانت هناك إمكانية لذلك وفقا للمسار القانوني.

حكم غير نهائي

من جهته قال مصدر قضائي إن قرار محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى منصور يعد حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا.

وأكد المصدر -في تصريح لموقع "البوابة نيوز"- أن هناك سيناريوهين لعودة منصور لرئاسة الزمالك من جديد، أولهما عدم طعن وزارة الشباب على قرار محكمة القضاء الإداري حتى مرور 60 يوما، وبالتالي يبقى الوضع كما هو عليه، ويعود من جديد ليترأس النادي حتى موعد الانتخابات المقبلة.

أما السيناريو الثاني وهو الأقرب فهو تقديم وزارة الشباب طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار محكمة القضاء الإداري، وتكون هي الفيصل في عودته من عدمها، لأن قرارها نهائي ولا يجوز الطعن عليه نهائيا.

المصدر : الجزيرة

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