عودة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك بقرار قضائي

القاهرة– عاد المستشار مرتضى منصور لتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن قبلت محكمة القضاء الإداري طعن منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الشباب أشرف صبحي تجميد مجلس إدارة الزمالك، وعودته لرئاسة النادي.

وطالب مرتضى في دعوته القضائية بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم "694" بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والذي جاء بمادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بالوزارة.

وكان وزير الشباب والرياضة أصدر قرارا بوقف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أو لحين انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

عاجل | محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تلغي قرار وزير الشباب والرياضة المتضمن وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي #الزمالك وتقبل الطعن المقدم من #مرتضى_منصور لعودته رئيسًا للنادي pic.twitter.com/H6BkVSsMxM — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 24, 2021

العدل أساس الملك

من جانبه، أشاد مرتضى منصور بالقضاء المصري العادل، وشكر كل من سانده في الفترة التي ابتعد فيها عن نادي الزمالك، مشيرا إلى أن الحكم نصر عظيم، وأكد عدم وجود مخالفات مالية كما ادّعى البعض.

وطمأن منصور جماهير الزمالك -في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب- أنه لن يتسبب في أي أزمات لنادي الزمالك، نافيا وجود أي نية لديه للمساس بالجهاز الفني، بخاصة المدير الفني كارتيرون، كما توقع البعض.

وأوضح أنه أبلغ وزير الرياضة نيته تأجيل المطالبة بتنفيذ الحكم إلى ما بعد قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة للدوري المصري في الخامس من الشهر القادم، حرصا على استقرار الفريق.

وبشأن نيته خوض انتخابات النادي المقبلة، أكد مرتضى منصور أن هذا القرار يخص عائلته، بعد كل ما عانته في الفترة الماضية، وأنه يستشيرها قبل إعلان قراره النهائي.

خلاف بين الجماهير

خبر الحكم بعودة منصور انتشر بمواقع التواصل كالنار في الهشيم، واختلفت ردود جماهير "القلعة البيضاء" حوله بين مؤيد ومعارض، كما لم تغب جماهير الأهلي (المنافس التقليدي) عن المشاركة في التعليق على الخبر.

مؤيدو منصور أبدوا سعادة بالغة بعودته لمقعد رئاسة النادي الذي تم تنحيته عنه -حسب رؤيتهم- بفعل فاعل، وقدموا التهنئة لجماهير الزمالك.

أما المعارضون فقد أبدوا تعجبهم من صدور القرار بعد كشف كل الأزمات التي تسبب بها منصور للنادي من إغراقه في الديون والنزاعات المالية التي تسببت في إيقاف القيد وحرمان الزمالك من ضم لاعبين جدد، وأبدى عدد منهم تخوفه من انشغال مرتضى -حال عودته- بتصفية الحسابات مع معارضيه.

#مرتضي_منصور

عودة الأسد إلى عرينه ومعه الأمير ودى كانت تحية الأسد لأعظم جمهور فى الكون 🇦🇹🏹🇦🇹

كل الحب والتقدير والإحترام ❤️💙 pic.twitter.com/sBHxc9FoZ6 — 🇦🇹🏹ZAMALEK FOREVER🏹🇦🇹 (@ZAMALEKEVER10) October 24, 2021

نعم أهتم بمصلحة الزمالك ومؤمن بأن لا أحد آخر يستحق أن يرأس النادي .. لكن فرحتي اليوم استثنائية ، سعيد لعائلة مرتضى منصور زوجته وابنته وابنيه أحمد وأمير وأحفاده الذين تحملوا الكثير طوال عام مضى .. حكم اليوم انتصار للتاريخ ، عودة الحق لأصحابه .. مرتضى إيده نظيفة غصبن عن عين التخين pic.twitter.com/9c56pWrJKi — محمد الخالد (@AlKhaled1899) October 24, 2021

مبرووك عودة الحق والحكم برجوع المستشار مرتضى منصور واتمنى ان تعى الدولة ان التدخل الحكومى فى الأنشطة الرياضية يدمرها ويقضى عليها واللجان المعينة الفاشلة

ارجو ان يستطيع المستشار أصلاح التدمير الممنهج

وخواء كل شىء

واثق فى عبوره بالزمالك لبر الأمان

الاهم ان يعى الدرس ويمسك لسانه — ronny 🇦🇹💖🇦🇹 (@ronnyzamalek) October 24, 2021

مبرووووك عودة اليعبع بس ياريت يسمع لصوت الجماهير ويخفف من لغة التهديدات ويقلل من تصريحاته الاعلامية #مرتضي_منصور — 🇪🇬 Weجdan 🏹 (@ws_23s) October 24, 2021

🛑 مبروك عودة معالي المستشار مرتضي بيه منصور رئاسة النادي الملكي .. الحق احق ان يتبع .. مبروك عودة مؤسس النادي الملكي الحديث وأعظم من تولي رئاسة النادي الملكي عبر تاريخ .. pic.twitter.com/IIElhPQiIL — عصام أبو شقرة .. ملكي 🇦🇹🇦🇹 "ملكي وكفي" (@Essamshakra) October 24, 2021

مبرووووك على الجميع أن يستعدوا للحساب فقد عاد الأسد، على الوزير تجمل المسئولية مش اقل من أنه يقدم استقالة #مرتضى_منصور#اقالة_وزير_الرياضة — Shaher Al Dakana (@SAldakan) October 24, 2021

Unpopular opinion

مرتضى منصور لو كان موجود كان الزمالك ماتوقفش من القيد و اشترى لاعيبة مش بس جاب لاعيبة ببلاش و حتى لو هو اللي حط الزمالك في 17 قضية مع الفيفا كان هيعرف يحلهم من غير ما نحس ان فيه مشكلة اصلا

كان موجود 6 سنين وكنا بنسمع عن المشاكل دي بس عمر ما اتاخد فيها أي اجراء — Amr Magdi 🇹🇳 (@AmrMagdi_4) October 24, 2021

والله العظيم ما مصدق الي الزمالك فيه دا واحد زي مرتضى منصور يرجع بعد كل الي عمله في الزمالك دا وكميه الديون الي علي النادي ووقف القيد ويرجع فط توقيت زي دا وبدايه دوري وحاجه في منتهي الخر

طبعا بغيد عن ان اصلا وقف مرتضي اصلا كان غلط بس اتعمل عشان ننوس عين امه يفرح وقتها — mahmoud fattoh 🇦🇹❤️ (@Mahmoud_Fattoh) October 24, 2021

مرتضى منصور راجع و كارتيرون ماشي و الغم راجع و الايام السوده بينا و الزمالك للنسيان — Aymn El Komi (@AymnKomi) October 24, 2021

انسي خلافك مع كارتيرون وسيب الفريق يكمل ماشي صح وياريت ترجع أسامه نبيه 😶 نتمني تكون اتعلمت الدرس يا #مرتضي_منصور 🙏 pic.twitter.com/jIn94otS3I — ♎ Amr Sapra 🇦🇹 (@amr_sapra) October 24, 2021

#مرتضي_منصور

هو ده مش تتدخل قضائي في الرياضه والا لا

مرتضي عودته لالهاء الناس في شويه

لكن هو ضرار بنادي الزمالك والرياضه — صاحب توتير عندي حلم (@IslamDbor) October 24, 2021

الزمالك كويس وبيكسب ومستقر وحاله معدول هوب هاتوله مرتضي منصور 🤦‍♂️ — 𝓣𝓪𝓵𝓪𝓪𝓽 𝓗𝓪𝓰𝓻𝓪𝓼 (@Tal3tGamal) October 24, 2021

فرحة حمراء

في المقابل، أبدى عدد من جماهير الأهلي سعادة واضحة بعودة منصور، والذي يعني -من وجهة نظرهم- عودة الأزمات للنادي المنافس وتسهيل مهمة فريقهم في الحصول على البطولات.

وبعيدا عن الرياضة، كان لعدد من رواد مواقع التواصل رأي آخر في عودة منصور، حيث رأى بعضهم أن الغرض من عودته، في هذا التوقيت، شغل الرأي العام عن الأزمات المتتالية في التعليم والاقتصاد وغيرها.

انا كمشجع اهلاوي احب اهني حبايبي الزملكاويه بعودة #مرتضى_منصور كرئيس لنادي الزمالك 😁 pic.twitter.com/OBvGC61x9u — 🇪🇬 آتون الحكيم 🇪🇬 بطل أفريقيا 🦅🏆 (@EgyptianTiger83) October 24, 2021

الف مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره عودة مرتضى منصور

وشكر خاص موصول لراعي قلة الأدب في مصر

الأخ ابو سنيدة أجهز عندك طلعة pic.twitter.com/iR2S6m3H6o — alaa okail (@alaaokk) October 24, 2021

في اخبار عن عودة مرتضي منصور و مجلسه للزمالك النهاردا و شكلنا داخلين ع ضحك من العيار التقيل تاني 😂😂😂#مرتضى_منصور — الأهلي بطل أفريقيا🦅 (@AhmedGalal7425) October 24, 2021

الحمد لله فيه بطولات كتير للأهلي في الطريق 🌝

#مرتضي_منصور pic.twitter.com/QhygolU5F0 — Ahmed Elbehiry (@Abehiry1998) October 24, 2021

❌مرجح الشعب شوية

مع عودة مرتضى منصور ومحدش يتكلم عن الغلاء والديون وكارثة الشح المائي#مرتضى_منصور #الزمالك #صباح_الخير — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 24, 2021

احترام القضاء

من جانبه قال وزير الشباب -في تصريحات لـ "بوابة أخبار اليوم"- أن الوزارة تحترم أحكام القضاء، مضيفا أن "الموقف القانوني يدرس بشكل كامل، بما يتماشى مع أحكام القضاء، وعدم الإضرار بنادي الزمالك".

وشدد صبحي على أن الوزارة ستحاول الحفاظ على النادي كما فعلت خلال الفترة الماضية، مع تطبيق القانون. وأكد أنه سيطعن في الحكم إذا كانت هناك إمكانية لذلك وفقا للمسار القانوني.

حكم غير نهائي

من جهته قال مصدر قضائي إن قرار محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى منصور يعد حكم أول درجة، كذلك يحق لوزارة الشباب الطعن على الحكم في المحكمة الإدارية العليا.

وأكد المصدر -في تصريح لموقع "البوابة نيوز"- أن هناك سيناريوهين لعودة منصور لرئاسة الزمالك من جديد، أولهما عدم طعن وزارة الشباب على قرار محكمة القضاء الإداري حتى مرور 60 يوما، وبالتالي يبقى الوضع كما هو عليه، ويعود من جديد ليترأس النادي حتى موعد الانتخابات المقبلة.

أما السيناريو الثاني وهو الأقرب فهو تقديم وزارة الشباب طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار محكمة القضاء الإداري، وتكون هي الفيصل في عودته من عدمها، لأن قرارها نهائي ولا يجوز الطعن عليه نهائيا.