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ثلاثية صلاح تقود ليفربول لفوز تاريخي كبير على مانشستر يونايتد في البريميرليغ

Premier League - Manchester United v Liverpool
صلاح يحتفل بعد تسجيله الهدف الخامس لليفربول (رويترز)
24/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202101:42 AM (مكة المكرمة)

واصل النجم المصري محمد صلاح إبداعه الكروي مع فريق ليفربول، فسجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدفا، ليقود الريدز لانتصار تاريخي كبير 5-0 على مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 21 نقطة بالمركز الثاني في البريميرليغ، بفارق نقطة خلف تشلسي المتصدر، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد، عند 14 نقطة في المركز السابع.

وافتتح نابي كيتا التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى تمريرة حاسمة من صلاح، قبل أن يضيف ديوغو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وببراعة شديدة نجح صلاح في تسجيل ثلاثية ليكمل خماسية ليفربول، في الدقائق 38 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و50.

وبهذه الأهداف الثلاثة، واصل صلاح هوايته في هز الشباك في المباراة العاشرة على التوالي في مختلف المسابقات، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، في حين بات أول لاعب أيضا في تاريخ النادي العريق يهز شباك يونايتد في 3 مباريات متتالية بجميع البطولات على ملعب أولد ترافورد.

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

 

كما انفرد النجم المصري بصدارة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 107 أهداف، بعدما كان يتقاسمه مع النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا (104 أهداف).

ولعب يونايتد بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 60 عقب طرد لاعبه البديل بول بوغبا، وألغي له هدف سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 52 بداعي التسلل.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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Published On 22/10/2021
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