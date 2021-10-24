واصل النجم المصري محمد صلاح إبداعه الكروي مع فريق ليفربول، فسجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدفا، ليقود الريدز لانتصار تاريخي كبير 5-0 على مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 21 نقطة بالمركز الثاني في البريميرليغ، بفارق نقطة خلف تشلسي المتصدر، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد، عند 14 نقطة في المركز السابع.

وافتتح نابي كيتا التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى تمريرة حاسمة من صلاح، قبل أن يضيف ديوغو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 14.

حان وقت جرعة السعادة الليفربولية قبل النوم 😍 استمتعوا بأداء🖐️نجوم من الريدز في أبرز لقطات الانتصار الكبير وثلاثية الملك المذهلة ❤️#يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/WZTx1yjJPS — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 24, 2021

وببراعة شديدة نجح صلاح في تسجيل ثلاثية ليكمل خماسية ليفربول، في الدقائق 38 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و50.

وبهذه الأهداف الثلاثة، واصل صلاح هوايته في هز الشباك في المباراة العاشرة على التوالي في مختلف المسابقات، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، في حين بات أول لاعب أيضا في تاريخ النادي العريق يهز شباك يونايتد في 3 مباريات متتالية بجميع البطولات على ملعب أولد ترافورد.

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

🔢 محمد صلاح باختصار 👇 ▪️ أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في جميع المسابقات في تاريخ نادي #ليفربول ▪️ أول لاعب يسجل لليفربول في 3 مباريات متتالية على أرض #مانشستر_يونايتد في جميع المسابقات ▪️ أول لاعب إفريقي يسجل 107 أهداف في #الدوري_الإنكليزي 💬 من يستطيع إيقافه؟ pic.twitter.com/O1Yh93MiBN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2021

كما انفرد النجم المصري بصدارة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 107 أهداف، بعدما كان يتقاسمه مع النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا (104 أهداف).

ولعب يونايتد بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 60 عقب طرد لاعبه البديل بول بوغبا، وألغي له هدف سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 52 بداعي التسلل.