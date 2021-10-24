صلاح ورونالدو في كفتي ميزان.. الأرقام تثبت الأفضل هذا الموسم

في قمة مانشستر يونايتد وليفربول، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هناك مواجهة خاصة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "المانيو" والمصري محمد صلاح هداف "الريدز".

وبعد الأداء الاستثنائي الذي يقدمه "الملك المصري" منذ بداية الموسم في "البريميرليغ" ودوري أبطال أوروبا، واتفاق معظم الخبراء والمحللين أنه الأفضل في العالم حاليا، يحاول "الدون" سحب الأضواء من "مو صلاح" وقيادة فريقه لفوز هو بأمس الحاجة إليه وإثبات أن "الريمونتادا" أمام أتلانتا في دوري الأبطال، تدشين لمرحلة جديدة في مسيرة "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

ورغم التقدير للتحليلات والعواطف والحديث عن تاريخ رونالدو (36 عاما) وحاضر ومستقبل صلاح (29 عاما) لا بد لنا من العودة للأرقام التي تحسم -من دون عواطف- من الأفضل هذا الموسم: