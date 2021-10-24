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ريال مدريد يهزم برشلونة في كامب نو ويتصدر الدوري الإسباني

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga Santander
لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف ألابا (غيتي)
24/10/2021-|آخر تحديث: 25/10/202101:43 AM (مكة المكرمة)

حسم فريق ريال مدريد كلاسيكو الأرض لمصلحته وعاد من ملعب غريمه برشلونة بفوز ثمين 2-1، ليستعيد قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، في الجولة العاشرة للمسابقة.

وجاء سقوط برشلونة على ملعبه كامب نو وسط حضور جماهيري غفير بلغ نحو 86 ألف مشجع ليعمق جراحه، ويحرمه من تخطي المركز الثامن في جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، في حين قفز ريال مدريد إلى مركزه المفضل في الصدارة برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسييداد.

وبدا أن برشلونة قريب من هز الشباك في الدقيقة 25 عندما أهدر الأميركي سيرجينو دست فرصة ذهبية لبرشلونة وأطاح بالكرة عاليا على مقربة من مرمى ريال مدريد، إلا أن الملكي سرعان ما استعاد زمام المبادرة.

ومن هجمة منظمة بدأت من الثلث الدفاعي للملكي، نجح دافيد ألابا في إنهائها بتسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 32 بتصويبة قوية على يسار حارس برشلونة.

وكاد كريم بنزيمة يسجل الهدف الثاني عندما سدد على مرمى برشلونة من مسافة قريبة وسط المدافعين، لولا براعة حارس مرمى الفريق الكتالوني أندري تير ستيغن.

ودفع رونالد كومان مدرب برشلونة بفيليب كوتينيو بين الشوطين، في حين شارك المهاجمان سيرجيو أغويرو ولوك دي يونغ في وقت متأخر بالشوط الثاني بحثا عن التعادل.

وأخفق برشلونة في إدراك التعادل، لتزداد الإثارة وتبلغ ذروتها عندما احتسب الحكم 7 دقائق وقتا بديل الضائع، حيث عزز لوكاس فاسكيز تقدم ريال مدريد في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل البديل أغويرو هدف تقليص النتيجة لبرشلونة.

المصدر : الجزيرة

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