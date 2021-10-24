وصل رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح إلى إنجلترا أمس السبت لإجراء مزيد من المحادثات بشأن صفقة تجديد عقد موكله مع فريق ليفربول الإنجليزي، وسط حديث عن رغبة ريال مدريد في ضمّ هداف الريدز.
ريال مدريد يهزم برشلونة في كامب نو ويتصدر الدوري الإسباني
حسم فريق ريال مدريد كلاسيكو الأرض لمصلحته وعاد من ملعب غريمه برشلونة بفوز ثمين 2-1، ليستعيد قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، في الجولة العاشرة للمسابقة.
وجاء سقوط برشلونة على ملعبه كامب نو وسط حضور جماهيري غفير بلغ نحو 86 ألف مشجع ليعمق جراحه، ويحرمه من تخطي المركز الثامن في جدول ترتيب الليغا برصيد 15 نقطة، في حين قفز ريال مدريد إلى مركزه المفضل في الصدارة برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسييداد.
🔥هو الانتصار الرابع تواليا لريال مدريد في الكلاسيكو
✅أول هدف لـ"دافيد الابا" مع "ريال مدريد في الدوري
📺ملخص سقوط "برشلونة" في الكامب نو أمام "ريال مدريد"#ElClásico #LaLigaSantander pic.twitter.com/0atBUYkBf5
— LaLiga (@LaLigaArab) October 24, 2021
وبدا أن برشلونة قريب من هز الشباك في الدقيقة 25 عندما أهدر الأميركي سيرجينو دست فرصة ذهبية لبرشلونة وأطاح بالكرة عاليا على مقربة من مرمى ريال مدريد، إلا أن الملكي سرعان ما استعاد زمام المبادرة.
كيف ضاعت هذه الفرصة يا ديست؟ 😮😱😮#الدوري_الإسباني #برشلونة_ريال_مدريد #كلاسيكو_الارض #كلاسيكو#beINLiga #LaLiga #Barcelona #RealMarid #ElClasico pic.twitter.com/qiE9KbaWG7
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2021
ومن هجمة منظمة بدأت من الثلث الدفاعي للملكي، نجح دافيد ألابا في إنهائها بتسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 32 بتصويبة قوية على يسار حارس برشلونة.
⚽️🥅 ألابا يدخل قلوب عشاق ريال مدريد من بوابة كامب نو. ❤️#الدوري_الإسباني #برشلونة_ريال_مدريد #كلاسيكو_الارض #كلاسيكو#beINLiga #LaLiga #Barcelona #RealMarid #ElClasico pic.twitter.com/Ee1xeBT6bS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2021
وكاد كريم بنزيمة يسجل الهدف الثاني عندما سدد على مرمى برشلونة من مسافة قريبة وسط المدافعين، لولا براعة حارس مرمى الفريق الكتالوني أندري تير ستيغن.
كريم في البحث عن الهدف الثاني ⚽💥#ElClásico pic.twitter.com/eBkZ7uEBEO
— LaLiga (@LaLigaArab) October 24, 2021
ودفع رونالد كومان مدرب برشلونة بفيليب كوتينيو بين الشوطين، في حين شارك المهاجمان سيرجيو أغويرو ولوك دي يونغ في وقت متأخر بالشوط الثاني بحثا عن التعادل.
وأخفق برشلونة في إدراك التعادل، لتزداد الإثارة وتبلغ ذروتها عندما احتسب الحكم 7 دقائق وقتا بديل الضائع، حيث عزز لوكاس فاسكيز تقدم ريال مدريد في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل البديل أغويرو هدف تقليص النتيجة لبرشلونة.
⏱️ شاهد كيف أدار أنشيلوتي الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو ‼️#الدوري_الاسباني | #برشلونه_ريال_مدريد | #كلاسيكو #LaLiga pic.twitter.com/aomGI17X9p
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 24, 2021