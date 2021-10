أظهر مقطع فيديو متداول محاولات الاعتداء على مدرب نادي برشلونة الهولندي رونالد كومان، وذلك أثناء خروجه بسيارته مع زوجته من ملعب كامب نو، عقب الخسارة 1-2 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويظهر الفيديو عددا كبيرا من الجماهير الكتالونية الغاضبة تحيط بالسيارة التي كان يقودها كومان، وبجواره زوجته، من كل الجوانب وتعيق سيرها، بل وحاول بعضهم تكسيرها من أجل الوصول إلى المدرب، مع تعالي صافرات الاستهجان، قبل أن ينجح كومان في الفرار منهم بصعوبة.

وفي السياق، أصدر نادي برشلونة بيانا أعلن من خلاله تضامنه مع كومان، حيث قال -في تغريدة له عبر حسابه على تويتر- "نادي برشلونة يدين أعمال العنف والاعتداءات اللفظية التي تعرض لها مدربنا مساء اليوم عند مغادرة كامب نو".

وأضاف "النادي سيتخذ الإجراءات الأمنية والتأديبية اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤسفة".

Koeman was insulted, pushed and spit on as he was leaving, in front of his wife, his partner, his love. disgusting behavior from our fanbase. pic.twitter.com/8Gj6LTpdPo

