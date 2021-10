نيوكاسل يتراجع عن طلبه بعدم ارتداء جماهيره الملابس ذات الطابع العربي

تراجع نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم عن موقفه السابق، وأبلغ الجماهير بأنه تخلى عن فكرة عدم تشجيعهم على ارتداء ملابس ذات طابع عربي خلال المباريات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) أنه بعد أن قام بعض المشجعين بارتداء الجلباب وأغطية الرأس في مباراة الفريق الأخيرة التي خسرها أمام توتنهام -بعد استحواذ السعودية على النادي- أصدر النادي بيانا يطلب فيه من الجماهير الامتناع عن مثل هذه الأمور.

#NUFC would like to clarify guidance issued on Wednesday, 20th October regarding matchday attire.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 23, 2021