نيوكاسل يتراجع عن طلبه بعدم ارتداء جماهيره الملابس ذات الطابع العربي

تراجع نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم عن موقفه السابق، وأبلغ الجماهير بأنه تخلى عن فكرة عدم تشجيعهم على ارتداء ملابس ذات طابع عربي خلال المباريات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) أنه بعد أن قام بعض المشجعين بارتداء الجلباب وأغطية الرأس في مباراة الفريق الأخيرة التي خسرها أمام توتنهام -بعد استحواذ السعودية على النادي- أصدر النادي بيانا يطلب فيه من الجماهير الامتناع عن مثل هذه الأمور.

#NUFC would like to clarify guidance issued on Wednesday, 20th October regarding matchday attire. — Newcastle United FC (@NUFC) October 23, 2021

ولكن، قام النادي بتغيير موقفه وأصدر بيانا آخر اليوم السبت، ذكر فيه "تأثر الملّاك الجدد بترحيب المجتمع المحلي بهم، عقب الاستحواذ على النادي قبل أسبوعين. المشجعون الذين احتفلوا من خلال ارتداء الملابس العربية التقليدية -بما في ذلك أغطية الرأس- كانوا جزءا من هذا الترحيب".

وأضاف "هؤلاء الذين يريدون دعم النادي من خلال ارتداء الملابس المناسبة المستوحاة من الثقافة ينبغي عليهم أن يشعروا بالحرية في فعل هذا على النحو الذي يرونه مناسبا. نحن نضم تحت شملنا الجميع".

وتابع البيان "نادي نيوكاسل وملّاكه الجدد يواصلون دعم مبادرات رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن التنوع والشمول بما في ذلك عدم ترك أي مجال للعنصرية".