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كرة قدم

كومان يطالب برشلونة بالفوز على ريال مدريد لإسعاد جمهور كامب نو

LaLiga - Cadiz v FC Barcelona
كومان يرى أن مستوى برشلونة ليس بعيدا عن ريال مدريد (رويترز)
23/10/2021-|آخر تحديث: 23/10/202106:18 PM (مكة المكرمة)

طالب رونالد كومان -مدرب برشلونة- فريقه بالتحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ضيفه ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم غدا الأحد، كما طالب الجمهور بالوقوف خلف الفريق الذي قدم بداية دون المستوى هذا الموسم.

وستقام القمة بين الغريمين الكبيرين في ملعب كامب نو في برشلونة، وسط حضور جماهيري كامل (99 ألف مشجع) بعد إلغاء القيود الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويدرك كومان -الذي فاز فريقه في 4 من 8 مباريات خاضها في الدوري المحلي هذا الموسم- حجم المزية التي يتمتع بها برشلونة في اللعب على أرضه وسط حضور جماهيري كامل في مواجهة الغريم الأكبر.

وقال كومان -في مؤتمر صحفي اليوم السبت- "انتصرنا في مباراتين متتاليتين، والأجواء أفضل كثيرا. لذا، فنحن بحاجة إلى دعم جمهورنا غدا الأحد في مواجهة ريال مدريد؛ نحتاج إلى حضور جماهيري كامل. وعلينا إسعاد جماهيرنا".

وأضاف المدرب الهولندي "نحن في غاية الحماس ونتطلع إلى لقاء الأحد، وأبلغت اللاعبين بضرورة الاستمتاع بالأجواء في كامب نو. ولا توجد ضغوط إضافية وعلينا الانطلاق وعدم الخوف".

ولا يرى كومان فارقا كبيرا بين فريقه وريال مدريد، رغم الانتقادات التي وجهت إلى فريقه خلال الموسم الحالي بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان، في ظل تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وقال كومان عن ذلك "من جانبنا، لا نشعر بأي خوف. أعتقد أن الفريقين يملكان خليطا جيدا من الشباب والخبرة. ونحن أفضل في الاستحواذ على الكرة، وهم في منتهي الخطورة في الهجمات المرتدة".

وأردف المدرب قائلا "علينا الانتباه لسرعتهم عند استحواذهم على الكرة، وعلينا أن نكون فاعلين عند الحصول على فرصة للتهديف. في مباراة من هذا القبيل، لا يتعين إهدار أي فرصة".

وأكد كومان أن جوردي ألبا شارك بصورة كاملة في تدريبات الفريق الأخيرة، وسيكون جاهزا لخوض المواجهة بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في المواجهة مع دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

المصدر : رويترز

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