قال كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إن لاعبي فريقه يحتاجون إلى الوقت للتأقلم والانسجام، وحث الفريق على التعافي من البداية المهتزة للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتعاقد يونايتد هذا الصيف مع لاعبين مثل رونالدو، والجناح جيدون سانشو، والمدافع رفائيل فاران، لكنه بدأ بشكل متوسط، إذ يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 14 نقطة من 8 مباريات.

وقال رونالدو لشبكة سكاي سبورتس "التأقلم يحتاج إلى وقت، وكذلك أسلوب لعبنا، لكن أعتقد خطوة بخطوة يجب أن نضع في أذهاننا أن كل شيء ممكن".

وأضاف "أنا لا أتحدث عن الجانب الفردي، لكني أضع مكانة الفريق في المركز الأول. أعتقد أنه لا يزال من الممكن الفوز بأشياء جماعية، في حين يكون من الأسهل الفوز بألقاب فردية".

وبدأ رونالدو فترته الثانية مع يونايتد بقوة وسجل 6 أهداف في كل المسابقات التي يشارك بها الفريق حتى الآن، وطلب اللاعب البرتغالي (36 عاما) من زملائه "التضحية" من أجل الفريق.

دوري تسجيل الأهداف

وقال رونالدو "كل شخص يجب أن يدرك دوره، أعرف دوري في الفريق وفي النادي؛ دوري هو تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق بخبرتي، وكيفية التعامل مع المباراة".

وأضاف "إذا كان تفكير كل شخص يتعلق بالتضحية، أعتقد أننا سنصبح فريقا أفضل. نملك مجموعة من المشجعين الرائعين خلفنا، ونملك ملعبا رائعا، وفريقا رائعا، لذا يجب علينا مواصلة العمل".

وسيلعب يونايتد غدا الأحد ضد غريمه ليفربول في البريميرليغ.